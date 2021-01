Změna plánu. Registrace k očkování se od února pro lidi pod 80 let nespustí, řekl Babiš

Praha Registrační systém k očkování proti covidu se od února pro lidi pod 80 let či chronicky nemocné pacienty nespustí, jak se původně plánovalo. Otevře se, až bude dost vakcín a podle zájmu osmdesátníků a starších o očkování. Novinářům to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici, kde dostal druhou dávku vakcíny. Podle předsedy vlády nyní nemocnice budou ještě řešit, jak zajistí očkování pacientů, kteří do nich docházejí.

V Česku podle údajů statistického úřadu žije kolem 440 000 lidí nad 80 let. Od 15. ledna se mohou registrovat v internetovém očkovacím systému. Podle Babiše se jich zapsalo zatím asi 183 000 a zhruba 100 000 čeká na přidělení termínu. Pro ostatní se měl systém otevřít původně 1. února.