Uprchlíci budou mít na registraci až 30 dní. Příbram zastavila příjem žadatelů

Od středy by měl být zaveden také sociální systém, díky kterému by ukrajinští uprchlíci neměli skončit bez prostředků, dodal ministr vnitra. Zopakoval, že stropní číslo proto, aby byla Česká republika schopna dát příchozím základní komfort a najít pro ně ubytování, se pohybuje okolo 250 000 lidí.

Vláda podle něj bude řešit i další návrhy, za ministerstvo vnitra půjde o aktivaci dočasné ochrany. Uprchlíci z Ukrajiny, kteří budou mít takzvané vízum ke strpění, by také už brzy mohli v Česku pracovat bez pracovního povolení. Zapojit by se mohli i do rekvalifikací. Počítá s tím návrh zákona s opatřeními kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který na svém webu zveřejnila vláda. Normu připravilo ministerstvo vnitra.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle Rakušana mělo přijít s konkrétní pomocí pro uprchlíky a ministerstvo zdravotnictví předloží návrh možnosti vstupu ukrajinských dětí do předškolního vzdělávání a s přístupem k uznávání očkovacího schématu z Ukrajiny.

Do Česka kvůli ruské invazi přišlo podle posledních informací už více než 100 000 lidí z Ukrajiny. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech, kde se nyní musí příchozí do tří dnů zaregistrovat, se zatím ohlásilo téměř 54 000 lidí.

Kraje chtějí od státu peníze na ubytování

Mnoho z uprchlíků v Česku nemá předem domluvené ubytování. Se zařízením ubytování jim pomáhají krajská asistenční centra. Kraje teď požadují od státu peníze, které by pomohly pokrýt náklady spojené s ubytováním. Migranty musí už z části umisťovat do privátních hotelů a penzionů. Řekl to předseda rady Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) po jednání hejtmanů s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

Kraje podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) nyní pracují na vytvoření objemu ubytovacích kapacit, které budou k dispozici v dalších týdnech. „Myslím, že dneska zaznělo od několika kolegů, že se vyskytují první případy, kdy se uprchlíci po prvním týdnu, kdy byli ubytování někde v jednom pokoji, tak se ptají v asistenčních centrech na dlouhodobé ubytování,“ řekl Půta.

Premiér Petr Fiala v úterý před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem řekl, že je třeba se připravit na to, že uprchlíků bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat.

Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině se podle Rakušana na další vlnu uprchlické krize, kdy se nebudou řešit jen operativní záležitosti, ale i školství či sociální systém, připravuje. „Bavili jsme se o tom, že je potřeba usměrňovat toky uprchlíků v rámci České republiky. Spolupracujeme s ministerstvem dopravy, které se pokouší odklánět vlaky z přetížené Prahy,“ uvedl ministr. Policisté ve vlacích nabízejí lidem z Ukrajiny možnost registrovat se i v jiných krajích.

Asistenční centra pro registraci vznikla po celém Česku. Kromě registrace a zdravotních prohlídek lidí mají zajišťovat také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Zejména pražské středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě je přetížené, v pondělí muselo příjem žádostí kvůli obrovskému náporu čekajících dočasně pozastavit. Pro nové žadatele se znovu otevřelo v úterý brzy ráno.

V Příbrami museli zastavit příjem uprchlíků

Kvůli přetíženosti centra jsou uprchlíci směřováni také do jiných krajských center. Například nové asistenční centrum v Příbrami čelí velkému náporu ukrajinských uprchlíků. Po dvou a půl hodinách provozu muselo zastavit příjem žadatelů.

Nyní bere jen ty, kteří nemají zajištěné ubytování, řekl na místě Tomáš Horvát z Hasičského záchranného sboru. Čekací dobu dopoledne odhadl na deset hodin.

Také na výstavišti Černá louka v Ostravě se v úterý ráno otevřelo nové Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. První uprchlíci z válkou zasažené země venku čekali desítky minut před otevření, centrum se tak zakrátko naplnilo.

Pod jednou střechou mohou vyřídit vše, co k pobytu v tuzemsku potřebují. První centrum v kraji otevřelo před týdnem v prostorách Českého červeného kříže. Ukázalo se ale, že kapacitně nestačí, a tak nové vzniklo ve výstavní budově, která do pátku sloužila jako velkokapacitní zázemí pro očkování proti koronaviru.

V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) pro Královéhradecký kraj do úterního rána dostalo víza 3 200 Ukrajinců, kteří utekli z válkou zasažené Ukrajiny. Většina přichází se zajištěným bydlením, 191 lidem centrum pomohlo ubytování zajistit.

Hradecké KACPU je vytížené z více než 90 procent, řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. KACPU Hradec Králové funguje od 2. března v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Uprchlická vlna z čtyřicetimilionové Ukrajiny sílí. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.

V asistenčním centru na výstavišti v Brně policie rozšířila počet pracovišť k vybavení registrací a víz uprchlíků z Ukrajiny. Sdělila to mluvčí policie Petra Ledabylová. Odbavení by tak mělo být rychlejší. Na výstavišti po posílení funguje 37 pracovišť policie a ministerstva vnitra, kde mohou cizinci vybavit potřebné náležitosti. Na výstaviště míří stovky Ukrajinců. Podle Markéty Chumchalové z tiskového oddělení kraje se čeká na odbavení zhruba hodinu.