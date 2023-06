AI nesmí sledovat lidi ani emoce. Evropský parlament je blíž její regulaci

Umělá inteligence (AI) potřebuje jasná pravidla, shodl se Evropský parlament (EP). Ta by měl ošetřovat takzvaný Akt o umělé inteligenci, který čítá také zákaz používání umělé inteligence k biometrickému sledování či rozpoznávání emocí. Nově by se také mělo uvádět, které obsahy nejsou vytvořené člověkem. Návrh nyní míří do dalších jednání s členskými státy.