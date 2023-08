Zábranský navrhl nová pravidla pro reklamu v centru, vyhovují firmě agenta StB

Pokud se potvrdí, že by byla pravidla opravdu připravena na míru této firmě, kauza by mohla mít i právní dohru kvůli narušení hospodářské soutěže. Materiál má jít na Radu města a posléze do rukou zastupitelů.

Návrh je problematický i proto, že má povolovat reklamu na sloupech a panelech o ploše zhruba 6 m2, což odporuje platným pravidlům. Podle pražských stavebních předpisů lze totiž v centru města umisťovat pouze reklamy o velikosti do 4 m2.

Podle nových pravidel navrhovaných Zábranským má být v centru města umisťována reklama na dvou typech nosičů – sloupech a panelech, které však rozměrově a konstrukčně odpovídají pouze nosičům reklamní firmy MF reklama Praha. To potvrzují i nákresy povolených reklamních ploch v návrhu nových pravidel. Redakce iDNES.cz má materiály k dispozici.

Firma MF reklama Praha minimálně od roku 2018 hospodaří se ztrátou. V poslední výroční zprávě za rok 2022 zveřejněné ve sbírce listin uvádí ztrátu ve výši 109 tisíc korun.

Majitelem spolupracovník StB i KGB

Majitelem firmy MF reklama Praha, která jako jediná na trhu splňuje kritéria pro rozměry reklamních nosičů podle nově navrhovaných pravidel, je Boris Monoszon. Podle informací ČT24 získala Borise Monoszona v roce 1981 jako svoji spojku StB.

Někdejší sólista Doležalova kvarteta vyjíždějící často do zahraničí měl proniknout do ruské exilové organizace NTS. To se mu podařilo. Celkem podal čtyřicet agenturních zpráv. Příslušníci StB jeho aktivitu hodnotili v superlativech a jeho služby ocenili finanční odměnou.

Případ je výjimečný tím, že se zachoval protokol o předání agenta do rukou KGB. Monoszon tak byl prvním prokázaným spolupracovníkem KGB u nás.

O jeho napojení na ruskou rozvědku mluvili v reportáži ČT i jeho manželka a syn. Ten potvrdil, že si pamatuje na návštěvy ruských důstojníků. Manželka Borise Monoszona dokonce zavzpomínala, že jejímu manželovi pomohla KGB vyhnout se povinné vojenské službě.

Monoszonovo jméno v seznamech spolupracovníků StB na stránkách ministerstva vnitra záhadně dlouhá léta chybělo. Teprve po sériích reportáží ČT odvysílaných v roce 2005 byl Monoszon do seznamu zapsán.

Pravidla v rozporu se stavebními předpisy

Pražské stavební předpisy v oblasti venkovní reklamy stanovují, jaké stavby a zařízení pro reklamu mohou být v metropoli umisťovány. Podle nich smí být v památkových rezervacích a památkových zónách umisťována reklama s plochou maximálně 4 m2.

Podle návrhu dokumentu provozují plakátovací plochy v centru metropole firmy JCDecaux, BigBoard a MF reklama Praha, z celkem 151 nosičů tvoří 36 plakátovací panely a 115 sloupy. V případě schválení pravidel bude na nosičích povolena jen maloformátová reklama maximálně ve velikosti A0 (841 mm × 1 189 mm), bude zakázáno podsvícení a hodnotit se bude i umístění. Nosiče budou muset být povoleny stavebním úřadem jako zařízení pro reklamu a budou se muset vejít do specifických rozměrů.

Mediální zástupce firmy JCDecaux Jiří Chvojka uvedl, že Praha tímto krokem zjevně posiluje pozici reklamních ploch na zastávkách MHD, které nebudou muset omezení splňovat. Zastávky dříve provozovala právě JCDecaux, nyní je město nechalo vyměnit za vlastní přístřešky. „Konkurenci zde nabízí možnost zúčastnit se soutěže na reklamním trhu ve třetí lize, možná spíše okresním přeboru,“ uvedl.

Podle vyjádření společnosti BigBoard ani její zařízení nová pravidla nesplňují.

Iveta Zejdová z třetího provozovatele ploch, firmy MF reklama Praha, k tomu ČTK sdělila, že pravidla přinesou redukci vizuálního smogu a že odstranění svítících reklamních zařízení a vymezení oficiálních ploch povedou k omezení černého výlepu. Dodala, že k tomu na magistrátu vznikla pracovní skupina tvořená kromě zástupců města i členy Asociace plakátování nízkonákladové reklamy, jejímž členem je i MF reklama Praha.

Kritika je podle Zejdové součástí konkurenčního boje firem, které se práce neúčastnily, i když mohly. Dodala, že klienty využívajícími plakáty jsou často například kulturní nebo neziskové organizace, které si nemohou dovolit dražší reklamu, nebo městské organizace.

„Vždycky když děláme regulaci reklamy, tak ti, na které to dopadá, tvrdí, že je to šité na míru konkurenci,“ komentoval kritiku radní Zábranský. Dodal, že provozovatelům nic nebrání změnit podobu nosičů, pokud novým pravidlům nebudou vyhovovat. Město podle něj zároveň postupuje v redukci reklamy komplexně v různých oblastech, aniž ji úplně ruší. „Možná někdy v budoucnu si město řekne, že nechce v centru reklamu vůbec, ale my se snažíme jít postupnou cestou,“ uvedl.