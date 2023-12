Z Libeňského mostu zbudou jen pilíře, zbytek konstrukce nahradí replika

V původním projektu z loňského roku měla v nadcházejících dvou letech probíhat oprava zachovávající obloukové konstrukce, které měly propojit nové mostní konstrukce tvarově vycházející z Janákových skic.

Podle nového plánu vycházejícího z aktuálního zjištěného stavu obou obloukových mostů ovšem dělníci při opravě Libeňského mostu v jeho části přes Vltavu zbourají větší část. Zbudou tak pouze pilíře a na nich bude replika původního mostu, řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib a ředitel Technické správy komunikací Jozef Sinčák.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu. Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP.

„Chtěli jsme mít jistotu, proto probíhaly práce na detailním statistickém modelu. Výsledky ukázaly, že nelze zachovat rozsah původní konstrukce v takovém objemu, jak jsme původně předjímali. Tím, že jsme od počátku chtěli stavět most, který splňuje moderní nároky na dopravní zatížení, tak jsme se rozhodli pro verzi, která bude znamenat náhradu podstatné části konstrukce za novou,“ uvedl Sinčák. „To řešení z původní konstrukce bude obsahovat pilíře, které budou sanovány, a na tom bude vybudována replika,“ řekl.

Kromě výsledků statického modelu musela TSK přihlédnout také k nové evropské legislativě, která byla zpřísněna v souvislosti s pádem mostu v italském Janově. V důsledku toho je zákaz nově opravovat konstrukce, které jsou z prostého betonu a nejsou odhalené, takže není vidět, zda nejsou poškozené.

„Tady konstrukce, jak je tam násyp a není to vidět, tak původní metoda se ukázala jako nevyužitelná,“ řekl Sinčák. Původní konstrukce by rovněž neunesla takzvané tramvajové těleso, které nese koleje a další příslušenství.

TSK podala na úřady dokumentaci pro stavební řízení opravy první části mostu, tedy části z Palmovky směrem k Vltavě. Pro zbylé budou dokumenty hotovy v příštím roce. „Rok 2024 se tak ponese v duchu kompletace projekčních prací a ve faktu, že poběží stavební řízení, kdy do konce roku bychom mohli mít výsledky, schválené projekty tak, abychom na jaře 2025 mohli začít s fyzickou rekonstrukcí první etapy,“ řekl Sinčák.

Cena se měnit nemá

Zcela novou konstrukci bude mít takzvaný inundační most na pravém břehu řeky. Inundační most slouží jako ochrana cesty před povodní. U toho původního bylo podle Sinčáka od začátku zřejmé, že nedostojí novým nárokům na plnou zatížitelnost a životnost.

Cenu oprav, tedy 2,1 miliardy korun, by nově zvolený postup rekonstrukce Libeňského mostu neměl ovlivnit. V některých částech bude podle Sinčáka oprava sice o něco dražší, avšak v jiných zase levnější. „Částku stále držíme jako relevantní. Jsem pevně přesvědčen, že zůstaneme v tomto limitu,“ řekl.

Most je v havarijním stavu. V roce 2018 byl kvůli tomu dočasně uzavřen pro auta a MHD. Loni se při diagnostikách ukázalo, že všechny oblouky vykazují stejnou zatížitelnost jako v době stavby. Minulé vedení Prahy počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, současné vedení magistrátu ale rozhodlo o opravě.