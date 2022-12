„S covidem se to nedá srovnat.“ Jak prožijí letošní Vánoce zdravotníci a pacienti v nemocnici?

To už je pět let, co jsme měli o svátcích trochu volněji, říká vedoucí lékař Martin Hajšl. V sesterně, kde ho server Lidovky.cz zastihl, je k vidění schéma pokojů plných pacientů. Hajšl dodává, že ani letos se jeho kardiologické oddělení v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) nedočká výraznějšího klidu.

Vojenská nemocnice i přes svátky „pojede“ beze změn. „Období kolem Vánoc je pro nás složité z několika důvodů. Zaprvé nepracovního volna je celkem hodně a počet pacientů na interně je i tak vysoký,“ popisuje Martin Hajšl.

Než zase zamíří za pacienty, potvrzuje, že vyšší počet hospitalizovaných letos způsobují hlavně běžné respirační viry. Nejčastěji je to chřipka typu A nebo B a RS virus.