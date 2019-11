Okupační stávka byla úspěšná, jásají studenti. Vedení UK kvůli nim svolá několik zasedání

Praha Stávkující studenti z Karolina tvrdí, že slaví úspěch. Protestující se v pondělí večer dohodli s akademickým senátem, že budovu rektorátu Univerzity Karlovy (UK) opustí za předpokladu, že univerzita bude iniciativní při řešení problému klimatické změny. A vedení UK souhlasilo. Jak přesně se nejstarší česká univerzita k otázce klimatu postaví, se bude řešit hned na několika zasedáních. Studenti z iniciativy Univerzity pro klima stále požadují rezignaci rektora UK Tomáše Zimy.

„Určitě považujeme výsledky okupační stávky za úspěšné. Zásadně jsme upozornili na změnu klimatu a i na problémy týkající se rektora Tomáše Zimy,“ řekl pro server Lidovky.cz mluvčí iniciativy Univerzity pro klima Kryštof Říha. Podle něj je důležité, že protestující donutili předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy k jednání.

„Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy bere vážně požadavky týkající se klimatu předložené iniciativou Univerzity za klima a vyzývá vedení UK, aby projevilo iniciativu při jejich naplňování,“ schválili konečné usnesení předsedové senátu po pondělním tříhodinovém jednání s protestujícími studenty. Prorektor Jan Royt v návaznosti na to uvedl, že vedení UK výzvě vyhoví. Přibližně třicet demonstrantů posléze v pozitivním duchu opustilo prostory vestibulu v Karolinu, kde sídlí rektor a centrální orgány UK.



Jednání pokračuje

„Účastníci ukončené okupační stávky z iniciativy Univerzity za klima jsou pozváni na zasedání sociální komise akademického senátu UK,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Zasedání se zúčastní i zástupci vedení UK, kteří se zavázali k tomu, že univerzita bude aktivně hledat řešení problému klimatické změny.

„Téma bude na shromáždění věcně projednáno,“ slibuje Hájek. Výsledky schůze poté akademičtí senátoři projednají v pátek 29. listopadu na plénu. Postoj univerzity ke globálnímu oteplování se bude řešit i na zasedání Kolegia rektora, které proběhne v pondělí 25. listopadu. „Společně pak začneme naplňovat to, na čem se dohodneme,“ tvrdí mluvčí univerzity Hájek.

I samotní protestující plánují několik shromáždění studentů z iniciativy Univerzity za klima. „Organizujeme postávková pléna a na nich budeme rozhodovat, co bude dál. Máme v plánu hlasovat o dalším postupu, o tom, na jaká témata se máme soustředit a podobně,“ přibližuje Říha ze zelené iniciativy. Mluvčí iniciativy rovněž uvedl, že studenti stále požadují rezignaci rektora UK Tomáše Zimy. Jak toho chtějí docílit, budou projednávat na zmíněným plénech.

„Uvidíme, co bude dál. Myslím si, že momentálně jsme udělali vše, co jsme mohli,“ hodnotí stávku Říha. „Šlo o nejdelší okupační stávku od revoluce. Je to velký úspěch,“ doplňuje. S tím, že výsledek stávky je úspěšný, souhlasí i další protestující Matyáš Jakubů. Podle studentů by vedení univerzity mělo vyvíjet větší tlak na politiky, aby se kvalitněji věnovali problému klimatické změny. Dále by také mělo více zdůrazňovat urgentnost klimatické krize směrem k veřejnosti. Zástupci iniciativy své požadavky na vedení všech českých univerzit sepsali na facebookovém profilu Univerzity za klima. „Univerzita Karlova by měla sama a přirozeně reagovat na klimatickou krizi,“ tvrdí Říha.



Studenti proti studentům

Okupační stávka nedělala vrásky na čele jen vedení univerzity. Proti stávkujícím žákům vznikla petice, jejíž autoři a zároveň studenti UK Jan Došek, Patrik Novotný, Václav Kubíček kritizují chování demonstrantů.

„Domníváme se, že nedůstojné, neslušné a hrubé chování některých členů Univerzit za klima vážně poškozuje dobré jméno Univerzity Karlovy v očích jak laické, tak i odborné veřejnosti. Proto organizaci Univerzity za klima žádáme, aby v zájmu dobrého jména a nerušeného chodu Univerzity Karlovy ukončila blokádu a celou věc začala řešit konstruktivně, nekonfliktně a demokraticky,“ stojí v petici, kterou do úterních odpoledních hodin podepsalo přes pět set signatářů.



Podle mluvčího UK Hájka petice pomohla k ukončení okupační stávky. „Hlas akademické obce – tedy studentů a iniciátorů petice - byl jasným a silným prohlášením nespokojenosti,“ uvedl Hájek s tím, že signatáři ukázali, že je lepší diskutovat a hledat společnou cestu nežli stávkovat, čehož si rektor Tomáš Zima váží. „Na okupační stávku a především její formu byly různé názory a různě silná kritika, ne vše se ale transformovalo a přeneslo do petic. Řada kritických názorů zaznívala uvnitř akademické obce, mezi zaměstnanci, ale i odbornou veřejností,“ doplnil Hájek.



Studenti obsadili vestibul Karolina minulý týden ve středu. Den a noc předtím strávili v budově Filozofické fakulty UK, kde stávkovali za lepší ochranu klimatu a snižování emisí. „Kdybychom se s akademickým senátem nedomluvili, přespali bychom tam minimálně ještě další dva dny,“ prohlásil mluvčí protestujících studentů Říha.

Univerzita Karlova patří mezi nejstarší světové univerzity a byla založena v roce 1348. V současné době na ní studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v České republice.