Nejspíš v dubnu. Ministr Válek připustil brzký konec povinných respirátorů ve veřejné dopravě

Lidé by již v průběhu dubna mohli ve veřejné dopravě legálně sundat respirátory. „Pokud by bylo teplo a submutace, které se objevují, by neovlivnily situaci, tak od dubna bych si troufl první či druhý týden zlikvidovat roušky ve veřejné dopravě,“ řekl iDNES.cz ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.