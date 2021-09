Restrikce nemají nic společného s volbami, situace je lepší než loni, říká Vojtěch

Lidovky.cz: Nezpřísnil byste nějaká opatření vzhledem k vyššímu počtu nových případů covidu?

V tuto chvílí to na to nevidím. Situace se zatím vyvíjí lépe než v loňském roce. Vidíme to na datech, v nemocnicích není tolik lidí jako loni na podzim. Proto aktuálně není důvod ke zpřísňování opatření. Nicméně musíme situaci stále sledovat a být obezřetní.

Lidovky.cz: A nepromlouvají do rozhodování blížící se volby? Že nechcete naštvat voliče?

Rozhodně ne. To s tím nemá nic společného. Řídíme se samozřejmě tím, co doporučuje hlavní hygienička a její kolegové.



Lidovky.cz: Dosáhneme proočkovanosti 70 procent populace?

Já doufám, že ano. Záleží to na každém z nás, je to na individuální zodpovědnosti. Budeme na to stále apelovat a stále se snažit přesvědčovat naše občany, že očkování má smysl. Je to vidět i v datech, nákaza se opravdu šíří primárně mezi neočkovanými. To si musí lidé uvědomit.

Lidovky.cz: Nyní se covid šíří zejména mezi lidmi do třiceti let. Jak je přesvědčit k očkování?

Kdo je očkovaný, má zkrátka výrazně menší riziko vážného průběhu nemoci. Když se nechají naočkovat, pravděpodobně se vyhnou hospitalizaci, to by je přece mělo přesvědčit. I mladší lidé kolem třicítky mohou skončit v nemocnici a covid je může potrápit, proto je nutné, aby se také nechali vakcinovat. To jsou jednoduchá fakta.