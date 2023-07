Běželi jsme tři kilometry po pláži, hořelo nám za zadkem, líčí hrůzu Češi

„Řekli nám, že je to živelná pohroma a na náhradu nemáme nárok. Ale my jsme tam byly jenom šest dní z patnácti,“ říká navrátivší se turistka. „Přijely jsme jako chudáci,“ dodává druhá a doplňuje, že za zájezd i uhořelé věci společně přišly asi o 150 tisíc korun.

„Evakuovali nás na pláž. Zakotvené lodě nás postupně odvážely na širé moře, kde jsme stály asi tři, čtyři hodiny. Další asi čtyři hodiny jsme pluly do přístavu v hlavním městě. Tam čekala policie a Červený kříž,“ popisují svůj návrat ženy.

V hlavním městě Rhodosu pak spaly na zemi. „Srazily jsme si židle, spalo se, jak se dalo. Kapacita hotelu byla 1 400 lidí, ale údajně dalších 4 000 ještě přivezli.“

„Tři kilometry jsme běžely po pláži, hořelo nám za zadkem. Bylo žluto a šlehaly plameny. Kdo to nezažil, nedokáže si to představit,“ uzavírá turistka.

„Bylo to strašné a je mi to líto,“ uvádí emotivně jiná. Podle ní se ostrovem šíří konspirace, kdo požár založil. „Koluje tam spousta fám, jestli se to samo vznítilo, udělal to nějaký žhář, nebo Turci,“ říká.

„Když vás evakuují, nevíte, co se děje. Ale všichni byli pohotoví a hned nám pomohli,“ sděluje mladší dívka. Podle ní šlo o „nepříjemnou“ zkušenost. Do Prahy se s rodinou vrátila bez kufrů.

Podle další turistky selhal evakuační systém. Lidé netušili, co se děje. Hotelový personál tvrdil, že je vše v pořádku. „Byli jsme na hotelu, za ním bylo vidět velký dým. Během chvilky se ozvaly sirény a museli jsme se evakuovat. Cestovní kancelář se o nás nepostarala a museli jsme se na vlastní pěst dostat do Rhodosu,“ komentuje.

Vybraní čeští turisté tak přišli o celou dovolenou. Z Česka totiž ještě v sobotu večer odletělo plné letadlo. Někteří rozhořčení cestující si tak stěžují na cestovní kanceláře, které navzdory už téměř týden trvajícím požárům letadla na řecký Rhodos vypravila a své klienty nechaly odletět.

Řečtí hasiči nově bojují s ohněm i na dalších ostrovech. Turisty různých národností bylo kvůli lesním požárům potřeba evakuovat z Korfu. Hoří také na poloostrově Peloponés či na ostrově Evia. Z Rhodosu byly o víkendu převezeny do bezpečí desítky tisíc lidí.