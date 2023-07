Bezpečno nemusí být ani na severu Rhodosu. Požár si začíná vytvářet vlastní počasí, říká klimatolog

Lidovky.cz: Co se z pohledu klimatologa teď děje na ostrovech Rhodos a Korfu, odkud kvůli rozsáhlým požárům prchají tisíce turistů?

Panují tam vysoké teploty, sucho a bohužel také vhodné požární počasí. Běžně tam bývá trochu větrněji a teď tam fouká ještě intenzivněji. Situaci ovlivňuje i nestabilní zvrstvení atmosféry. Do oblasti proudí vzduch od severu, který však naráží na teplou masu kolem Afriky. To vytváří v podstatě komínový efekt, který ve svém důsledku podporuje rychlé šíření požáru.

Lidovky.cz: Do jaké míry jde o výjimečnou situaci?