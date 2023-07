Jak je to se stornopoplatky a co dělat, když se na Rhodos teprve chystáte? Expert radí, na co mají turisté nárok

Lidovky.cz: Jaké jsou povinnosti cestovní kanceláře?

Povinností cestovních kanceláří je, aby klienti byli v bezpečí a není-li tam bezpečno, tak by se měly postarat o jejich bezpečnou přepravu zpátky do Čech či nejdříve do bezpečí, a poté až domů. Cestovní kancelář pravděpodobně nebude mít v tuto chvíli možnost, aby pobyt pokračoval jinde. Jedinou možností je tak spoléhat na evakuační linky, které nyní zařizuje stát nebo cestovní kanceláře. Agentury by měly být pojištěné na mimořádné situace, jako jsou evakuace a nucené předčasné ukončení zájezdu.