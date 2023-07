Na Rhodosu jsou tisíce Čechů. Žádný let už není mimořádný, uvedlo ministerstvo

Smolek uvedl, že podle informací českých cestovních kanceláří na ostrov v pondělí odletělo zhruba tisíc Čechů a přibližně 800 jej opustilo.

„Situace je nadále vážná, ale zdá se být stabilizovaná. Nejpostiženější oblasti jsou od středu na jihovýchod ostrova. Nově jsou na seznamu postižených míst města Vati, Lindos a od pondělního večera oblast Kalathos,“ řekl Smolek s tím, že cestovní kanceláře by neměly na postižená místa vysílat žádné turisty.

Podle informací ministerstva zahraničí se na ostrově očekává zlepšení počasí. Nikdo z českých turistů podle Smolka nepotřebuje asistenci ministerstva, využívají komerční lety.

„Nezaznamenali jsme ani žádné Čechy, kteří by u sebe neměli doklady. V pondělí se na hotel vrátilo 40 Čechů, vyzvedli si své věci včetně dokladů a odletěli domů. Poskytujeme konzulární pomoc na letišti s delegáty cestovních kanceláří. Nevzniká tam žádný větší problém,“ informoval ředitel sekce právní a konzulární.

Ministerstvo zahraničí turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. V případě, že se na ostrov vypraví, mají se hlásit do projektu DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí), která umožňuje poskytovat aktuální upozornění k cestám a pobytu.

Na Rhodu jsou aktuálně nejpostiženějšími oblastmi Asklipeio, Gennadi, Bati, Kalathos, Laerma, Malonas, Masari a Lindos, uvedl úřad v pondělí večer na webu.

Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Lardos, Peukous a Charaki. V těch jsou požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou, situace je ale velmi proměnlivá. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika.