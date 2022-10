Chybí řidiči autobusů. Šoféruje šéf firmy, prodavačka z vinotéky i důchodci

Jako každé ráno přichází do práce, jenže místo do kancelářského křesla usedá za volant. Marek Hal, provozní ředitel Vojtila Trans pro Olomoucký kraj, totiž postrádá až osm řidičů, a tak musí některé linky odjezdit sám.

Podobné potíže přitom řeší i další významní dopravci v regionu. A například v Praze nedávno kritický nedostatek šoférů dokonce vedl k tomu, že část spojů nevyjela.

Podle ředitelky Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) Kateřiny Suchánkové je nedostatek řidičů spojen s velkým nezájmem mladé generace. „Je to náročná profese, časově i psychicky,“ přemítá o důvodech.

„Myslím, že zájemce nejvíce odrazuje ranní vstávání,“ míní Hal.

Šoféři musejí běžně vstávat v půl čtvrté ráno a domů se vracejí až odpoledne. „Sice mají kolem poledne tři čtyři hodinky volno, ale pak musí znovu za volant a to je celý den zabitý,“ přiznává Hal.

Běžně řidiči vydělají 40 tisíc čistého

Na druhou stranu mívají podle něj řidiči nadprůměrné mzdy, běžně vydělají 40 tisíc korun čistého.

„A když někdo jezdí opravdu hodně, dostane se až k 60 tisícům. Navíc se od Nového roku bude zvyšovat minimální mzda, takže platové ohodnocení bude ještě lepší,“ vyzdvihl Hal.

Ten se v pauzách mezi řízením snaží dělat svoji normální práci provozního ředitele. Zejména vyřešit podstav, který trvá už čtyři měsíce. Jako nouzové opatření zatím mimo jiné brigádně najímá šoféry v důchodu.

Potíže však nemá jen Vojtila Trans, ale třeba i další velký dopravce Arriva Transport.

Podle mluvčího Jana Holuba by společnost potřebovala pro pohodlné plánování směn najmout dalších alespoň deset řidičů. „Počty jsou dlouhodobě nedostatečné, a to napříč republikou,“ řekl.

Vojtila Trans a Arriva jsou přitom v kraji dominantní dopravci. Nynější situace vede k tomu, že kvůli nedostatku lidí musí stávající řidiči dělat více přesčasů. Hal nicméně odmítá, že by to mělo dopad na jejich pozornost, a tudíž i na bezpečnost cestujících.

Řešení je čistě na samotných firmách, které lákají třeba na nemalý náborový příspěvek. „Máme smlouvu s krajem, která stanovuje, že si řidiče hledáme sami,“ nastínil Hal.

„Zajištění personálního obsazení linek a spojů je plně v gesci dopravců. Pokud vidí problém jako již těžko řešitelný, dochází po vzájemné dohodě k omezení některých spojů,“ shrnula ředitelka KIDSOK Suchánková.

Dodala však, že kraj poskytuje na mzdy řidičů ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky i bonusy.

Vojtila Trans zatím do konce roku žádné spoje rušit neplánuje, mluvčí Arrivy na dotaz nereagoval.

„Pokud k nějakému rušení dojde, bylo by to u spojů, které jsou nějak nahraditelné. To znamená, že do dané obce například může zajet jiná linka, která jede v blízkosti. Nebo pojede tou obcí méně autobusů, ale nějaké pojedou,“ přiblížil nouzový plán Hal.

Snadnější rekvalifikace

Hal vidí velké pozitivum oproti loňskému roku v tom, že úřady práce začaly proplácet rekvalifikační kurzy. „Teď tu mám paní z vinotéky. Nelíbila se jí mzda, tak si udělala v rámci rekvalifikace řidičák na autobus a je u nás,“ pochvaluje si Hal.

Dříve byly kurzy bezplatné pouze pro nezaměstnané. „Teď stačí, když dám zájemci příslib zaměstnání,“ uvedl s tím, že věří ve zlepšení situace už do konce roku. „Máme teď dva zájemce v autoškole, jejich nástup by nám pomohl. A věřím, že zafunguje i zvýšení mzdy,“ říká Hal, zatímco si obléká řidičský stejnokroj.

„Musím vzít linku za kolegu, protože onemocněl,“ uzavírá s úsměvem.