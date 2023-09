Autoškola v patnácti? Jsem pro, ale za určitých podmínek, říká expert

Když svému potomkovi rodiče slíbí, že s ním budou od sedmnácti let jezdit v autě jako mentoři, měli by to dodržet. Pro mentorství si mohou udělat i jednodenní bezplatný kurz, líčí dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský.

„Nejhorší situace je, když mladý člověk v sedmnácti udělá řidičák a najednou se zjistí, že s ním nikdo nechce jezdit. Za volant si poprvé sedne až v osmnácti. A v tom okamžiku je v horší řidičské kondici, než kdyby čerstvě vyšel z autoškoly,“ vysvětluje Budský.

Lidovky.cz: V autoškole bude možné sednout za volant již v 15,5 roce věku. Je to dobře?