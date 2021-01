Řidička na Semilsku spadla s autem do náhonu elektrárny, na místě zemřela

Benešov u Semil (Semilsko) Řidička na Semilsku spadla s vozidlem do náhonu vodní elektrárny. Na místě nehody devětatřicetiletá žena zemřela. K určení příčin smrti byla nařízena soudní pitva. Nehoda v katastru obce Benešov u Semil se stala v sobotu ve 21:00. V neděli o tom informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Řidička s vozidlem Citroen Berlingo jela podle mluvčí po silnici druhé třídy ve směru od Semil do Jilemnice, kde při průjezdu levotočivé zatáčky vyjela z dosud nezjištěných příčin na pravou krajnici, narazila do ocelového svodidla a s vozem spadla pod úroveň vozovky. „Tam ještě poškodila oplocení vodního náhonu vodní elektrárny a následně do tohoto náhonu s vozidlem spadla. Vozidlo bylo pod vodní hladinou zcela zatopeno,“ uvedla Sochorová.



K určení příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Okolnosti události nadále vyšetřují kriminalisté. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.