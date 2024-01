Řidičce naměřili přes tři promile, s batoletem v autě nabourala dva vozy

Nezodpovědně si počínala žena v Plzni, která usedla za volant silně opilá. Přitom vezla ve voze malé dítě. Nejprve vjela do protisměru, kde narazila do protijedoucího auta, poté i do zaparkovaného auta. Policisté ženě naměřili přes tři promile alkoholu.