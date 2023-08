Kysela o Fremrovi: Neříkám, že jsme neporadili chybně. Příště už kandidáta s komunistickou minulostí nevybereme

Lidovky.cz: Robert Fremr uvedl, že vámi vedený poradní panel se jej na kauzu Olšanské hřbitovy nedotazoval. Nebyla to chyba? Vždyť jednou z rolí prezidentova poradního orgánu mimo jiné je vytipovat právě ta slabá místa u jednotlivých adeptů na post u Ústavního soudu.

Popravdě řečeno, nevím. Věděli jsme o jeho členství v KSČ (trvalo zhruba měsíc – pozn. red.) a o jeho známých případech, především jsme se ale zaměřili na jeho polistopadovou kariéru a na názory na ústavní soudnictví. Máme pracovat nějak jinak? Máme být někým jiným? Pokoušíme se dělat, co umíme, jak nejlépe to umíme. Třeba nám to nejde dostatečně, to ale musí zhodnotit někdo jiný. Pakliže nebude pan prezident spokojený, tak nás může rozpustit. To je otevřená možnost.

Panel je poskládaný z lidí s různou generační, životní a profesní zkušeností v naději, že tím, že právě ta odlišnost členů zajistí, že přinesou co možná nejvíce informací z různého prostředí. Součástí panelu byla i Anna Šabatová (výrazná disidentka, pozn. red.), jež ale při slyšení doktora Fremra kauzu Olšanské hřbitovy neznala. V evidenci Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných ho nemá.

Lidovky.cz: A vaše role?

Já asi, což může být dáno mým odborným zaměřením a datem narození (Kysela je ročník 1974), nebudu nejlepším garantem posouzení těchto otázek. Dle mého soudu nejde jen o předěl roku 1989. Když budete mluvit o čtyřicátníkovi či čerstvém padesátníkovi, který nemá žádnou minulost z doby před rokem 89, tak i ten má nějakou svou minulost a my asi nikdy nebudeme schopni tu minulost úplně rozkrýt. My o něm něco víme a víme o lidech, kteří o tom kandidátovi něco vědí, pracujeme s nějakými referencemi, pracujeme s nějakou elementární rešerší otevřených zdrojů. Ale nejsem schopen za kandidáty ručit ve všem, co kdy udělali nebo co udělají. Jsem členem poradního panelu.