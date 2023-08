Důkladné prověrky? Není čas, říká prezidentův poradce k výběru ústavních soudců

Zjistilo se totiž, že Fremr má na kontě řadu eticky problematických rozsudků před rokem 1989. I přesto se ale Jan Kysela brání kritice, že by expertní panel odvedl špatnou práci.

K možnosti, že by kandidáty lustrovaly tajné služby, podobně jako je tomu v případě udílení bezpečnostních prověrek pro vysoko postavené státní úředníky, je Kysela vlažný. Hrad je v časové tísni. „Ve chvíli, kdy prezident nastoupil v březnu a má před sebou do konce tohoto roku úkol navrhnout sedm kandidátů k Ústavnímu soudu, tak nejenom, že je musí najít, ale musel by je nechat i prověřit. A to je spojeno s určitým typem úskalí,“ řekl serveru Lidovky.cz Kysela, který po rezignaci Fremra nabídl rozpuštění panelu, ale prezident to odmítl.

Lidovky.cz: Uvažujete o tom, že by se po kauze Fremr měl změnit systém výběru kandidátů na ústavní soudce, aby váš panel měl co nejvíc informací o životě a práci adeptů?