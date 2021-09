Rodiče poslechli varování učitelů. Usoplené školáky už neposílají do lavic, ale k lékaři

„Synek chodí do třetího ročníku a u něj ve třídě je teď polovina dětí nemocných,“ popsal Petr Punčochář, ředitel brněnské základní školy Svážná. Podobně to teď vypadá i v jiných školách. Po návratu dětí do lavic registrují pediatři ve svých ordinacích nápor dětských pacientů s respiračním onemocněním.