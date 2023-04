Koalice se utká o zvýšení rodičovského příspěvku. „Zamrzl“ v roce 2020

Rodiče nyní příspěvek mohou čerpat nejdéle do čtyř let věku dítěte a sami si mohou rozhodnout, jakou délku čerpání v intervalu od dvou do čtyř let zvolí. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku.

„Moje ambice je dohodnout se na zvýšení ještě v letošním roce, nejpozději od ledna 2024,“ řekl dříve ministr Jurečka. Naposledy se rodičovská zvýšila v roce 2020 o 80 tisíc korun.

„Zamrzl v roce 2020 a jeho reálná hodnota neustále klesá,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

„Málo se to ví, ale usnadněním zapojení rodičů na trh práce lze státní kasu posílit až o 15 miliard ročně skrz daně a odvody. A to i po odečtení nákladů na školky a další,“ uvedla Richterová s tím, že Piráti pracují na lepší dostupnosti předškolní péče, garanci místa v mateřské škole nebo jiném předškolním zařízení a rozšíření nabídky částečných úvazků.

„Ta debata nebude jednoduchá, protože ta situace v oblasti rozpočtu je napjatá, ale musíme si uvědomit, že prostě toto je investice do budoucnosti, investice do našich dětí. Mě už se to netýká, já už ty děti mám trošku odrostlejší,“ uvedl ve Sněmovně Jurečka.

Zvýšení rodičovského příspěvku na 350 tisíc korun podporuje vládní hnutí STAN. „Vzhledem ke stavu veřejných financí to více nejde,“ uvedla poslankyně hnutí Pavla Pivoňka Vaňková.

