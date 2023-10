Šéf OS KOVO: Přes 30 let jsme bojovali za zaměstnanecké benefity. Teď se kvůli vládnímu balíčku zmenší na polovinu

Rozhovor

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyhlásila 27. listopadu za den protestů. Tam, kde to bude možné, půjdou zaměstnanci i do stávky. Důvodem je nesouhlas s vládními kroky. „Hru o konsolidační balíček bychom měli razantně dohrát do konce,“ říká pro Lidovky.cz předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.