Ke kandidatuře na Hrad mě přemlouvají i nejmenovaní politici, přiznal epidemiolog Prymula

Prymula přiznal, že někteří lidé, včetně nejmenovaných politiků, za ním chodí a přemlouvají ho. Pro něj je to však podle jeho slov zatím uzavřená věc. „Nevím, co se bude dít za pár měsíců, ale neuvažuji o tom,“ odpověděl na dotaz ke kandidatuře na post prezidenta České republiky. Dodal, že neví co by se muselo stát, aby změnil názor.

Covid si dal pauzu

„Covid si za mě spíš dává pauzu do podzimu, protože tady byl a bude. On nevymizí a my jsme v situaci, kdy je výskyt poměrně malý. Nemusíme se tím znervózňovat a opatření jsme mohli rozvolnit,“ odpověděl na dotaz týkající se epidemické situace v naší zemi.

Epidemiolog Prymula však připustil, že by během podzimu mohlo dojít k zavádění celoplošných opatření a nasazování respirátorů. Podle jeho slov bude situace nepochybně odlišná než je nyní. V pořadu nevyvrátil ani možnost, že se ukáže varianta, která bude ještě závažnější než ty stávající.

Zrušení preventivního testování a cestování

V otázce omezení preventivního testování Prymula poukázal na klesající zájem lidí. „Já si myslím, že je dostatečné to, že se lidé mohou testovat pokud mají zájem, ale musí si to samozřejmě uhradit,“ řekl. Připomněl také, že lékaři stále mohou poslat pacienty s podezřením na covid na test, který je hrazený z veřejného pojištění.

Moderátor Benešovský směřoval otázky i na blížící se dovolené v zahraničí, kde je mezi jednou z podmínek prokázat svoji bezinfekčnost negativním testem při příjezdu do destinace.

„Já si myslím, že už to v tuto chvíli není smysluplné. Tady ta opatření měla význam, když byla v podstatě plošná a akceptovala je celá řada zemí. V tuto chvíli, kdy se tato povinnost v jednotlivých zemích ruší a v některých ještě zůstává, tak si myslím, že to povede k tomu, že ty testy a certifikáty budou plošně zrušeny. Aby některé země nebyly znevýhodněné z hlediska cestovního ruchu,“ uzavřel exministr zdravotnictví.