Je potřeba testovat očkované i neočkované, říká Prymula k nápadu zrušit bezplatné testy

Podle Prymuly je logické, že společenské akce jsou místem nákazy, protože tam lidé nenosí respirátory. Epidemiolog v pátek na CNN Prima News navrhl, aby se vláda zaměřila na pořádání velkých akcích, na bary a soukromé večírky.

„Je logické, že na velkých masových akcích dochází k šíření nákazy, protože tam lidé často nepoužívají roušky nebo respirátory,“ uvedl k tématu Prymula, který si nemyslí, že je správné selektovat populaci na očkované a neočkované.

Proto doporučil, aby se do budoucna na masových akcích testovalo. A to právě i lidé s očkováním. „K šíření nákazy může docházet také od očkovaných,“ připomněl. Otázkou podle něj však zůstává, zda se takové testování dá technicky zvládnout.

„Pokud by šlo testovat, počet by se omezovat nemusel. Sice by se používaly pouze antigenní testy, ale procento riziko by razantně kleslo,“ myslí si bývalý ministr zdravotnictví.

Platnost testů zkraťme, ale testování zdarma zachovejme

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí projedná návrh, který má od 1. prosince ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) nicméně v sobotu doporučila, aby se bezplatné preventivní testování zachovalo.

„Testování je po očkování druhým nejefektivnějším nástrojem boje s epidemií. Doporučujeme zachovat možnost bezplatného preventivního testování pro ty, kteří o to mají zájem, obzvláště v situaci, kdy funguje systém T-N-O. Je žádoucí, aby se jednalo především o testy PCR,“ radí ministerstvu zdravotnictví odborníci.

Vláda bude jednat také o tom, aby se od 1. listopadu zkrátila platnost PCR testu na tři dny a antigenního testu na jeden den. „Z vědeckého hlediska dává zkrácení testů smysl. Delší platnost byla z praktických důvodů, aby nebyl takový nápor lidí na testování,“ řekl Prymula, podle kterého by se nyní mělo testování především zrychlit.

Také další experti si myslí, že zkrácení platnosti testů je dobrý nátlak, aby se lidé naočkovali. „Je to správné, a je to i dobrý nátlakový prostředek, aby se lidi dali očkovat,“ uvedl například imunolog Václav Hořejší.