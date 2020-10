‚Romova podpora Milionu chvilek byla na vyhazov.‘ Někdejší šéfové BIS tepou Zemanova agenta

Dle exšéfů tajné služby by zpravodajci neměli ukazovat politické názory jako Jiří Rom, dříve analytik BIS dnes působící na Hradě. „Nehledě na to, co říká zákon, tohle je absolutně nepřípustné. Je to minimálně proti zásadám chování zpravodajského důstojníka. Do takových věcí by se neměl vůbec pouštět. Já bych ho vyhodil,“ nešetřil kritikou Karel Randák, bývalý ředitel civilní rozvědky.

Reagoval na zjištění webu Lidovky.cz, že současný zaměstnanec Kanceláře prezidenta republiky Jiří Rom měl ještě jako šéf analytiky Bezpečnostní informační služby (BIS) profilový snímek na Facebooku s logem spolku Milion chvilek. Ten přitom otevřeně vyzývá k odstoupení premiéra. Pořádal loni také demonstraci před sídlem hlavy státu na Pražském hradě. Na Roma upozornil prezident Miloš Zeman, když o víkendu prohlásil, že pro Hrad připravil materiál, který má pojmenovat chyby současného ředitele BIS Michala Koudelky.



Randák, jenž v letech 2004 až 2006 vedl Úřad pro zahraniční styky a informace, je přesvědčen, že podobné chování zpravodajcům nepřísluší. „Pokud má facebookový profil, tak je to úplně postavené na hlavu. Já jako blbec jsem se nenechal ani jednou vyfotit a on si svoje snímky plácá na sociální síť,“ kroutil hlavou Randák.

Bezprecedentní útok

Zcela přes čáru je ale podle Randáka, jenž sám v polovině 90. letech pracoval v BIS na ekonomických kauzách a v oddělení boje proti organizovanému zločinu, zejména to, že by se měl Rom podílet na přípravě materiálu proti svému bývalému šéfovi. „Za celou svou kariéru si nepamatuji, že by člověk nasazoval na svého ředitele způsobem, jakým se to popisuje v médiích. Jestli vypracovává nějaký materiál na Hradě, aby mohli Koudelku sundat, to mi přijde úplně mimo,“ dodal.

Dva snímky z Facebooku za méně než 24 hodin. Na prvním je bývalý šéfanalytik BIS Jiří Rom coby fanda spolku Milion chvilek. Organizace kritizuje premiéra Andreje Babiše i jeho zastánce prezidenta Miloše Zemana. Loni v listopadu nesli její příznivci na Hrad transparent s nápisem: „Táhněte do Ruska i se Zemanem.“ Druhý snímek se na Romově profilu objevil poté, co se Lidovky.cz začaly zajímat o jeho sympatie ke spolku.

Randák se zároveň omluvil za svá dřívější slova o řediteli BIS Koudelkovi, že je to „koženej ouřada“. „Je mi ho opravdu líto. Nechtěl bych být na jeho místě.“ Podle Randáka, který od rozvědky odcházel v hodnosti generála, dal Zeman vlastně pokyn dovnitř tajné služby, aby se na Hradě hlásili zpravodajci s informacemi proti svému řediteli.



„Co si pamatuji, tak Jirka byl jak utrženej ze řetězu, už když působil v odboru boje proti extremismu v 90. letech. Jeho problém je obrovská ctižádostivost a snaha být vidět,“ vzpomíná Randák na spolupráci s Jiřím Romem, který v BIS postupně dorostl až do funkce náměstka ředitele pro analytiku. Sbíhaly se u něj prakticky všechny informace, jež kontrarozvědka získala. Chystal také výstupy pro ministry, premiéra a prezidenta. Spekulovalo se o něm i jako o možném novém řediteli BIS. To se ale nestalo. Na post jmenoval kabinet Bohuslava Sobotky v roce 2016 Koudelku.

Loni Rom čelil podezření, že ze služby vynáší informace, a pak byl degradován. Nemohl se účastnit porad vedení. Následně v BIS skončil. Nové angažmá získal na Hradě. Prezident přitom práci BIS i jejího ředitele systematicky kritizuje. Opakovaně požadoval jeho odvolání. V sobotu zmínil, že materiál od Roma chce předat premiéru Andreji Babišovi. Ačkoli se oba viděli v úterý v Lánech, kde byl také vicepremiér Jan Hamáček, o materiálu se prý nebavili. „Nehovořili jsme o tom,“ napsal Lidovky.cz premiér Babiš.

Je to špatně

Ani exministr vnitra a bývalý ředitel rozvědky František Bublan nepovažuje za normální, aby zpravodajci měli profily na sociálních sítích, kde dávají najevo politickou preferenci. „Pozval bych si ho na pohovor, aby mi to vysvětlil. Řekl bych mu, že se to nesmí opakovat. Pokud by v tom pokračoval, bylo by to na bezpečnostní prověření a případně na odchod ze služby,“ řekl pro Lidovky.cz Bublan.

Podle něj zpravodajec v případě politické angažovanosti ztrácí důvěryhodnost. „Nevíte, co udělá příště. Dnes podporuje Milion chvilek, zítra může podporovat Okamuru. Ztrácí věrohodnost, že bude apolitický. Že bude sloužit ve službě a nehledět nalevo nebo napravo,“ dodal Bublan.

Jako menší problém vnímá exministr to, že by měl Rom profil na sociální síti. Ve funkci náměstka ředitele pro analytiku už nebyl zcela neznámou postavou. I Bublan to ale považuje za nadbytečnou aktivitu. Odmítl také přijatelnost donášení na bývalého nadřízeného.

Služební zákon, jímž se řídí příslušníci BIS, požaduje, aby nebyli v politické straně ani v odborech. Dále také musí „vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jeho politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením“.