Roušky přehledně. Kde všude budou od 1. září povinné a jak se změní pravidla na hromadných akcích

Praha Líté debaty, jak se v roušce špatně stříhá vlas i vous, propuknou znovu. Po prázdninách se vrátí ústenková regule ve vnitřních prostorách, kde se mísí cizorodé kolektivy. Nařízení má řadu výjimek, mění se režim hromadných akcí a návštěv ve špitálech, pročež server Lidovky.cz sestavil podrobný přehled mapující pravidla nošení roušek.

1. Služby

Povinné zahalení od nosu po bradu bude platit ve všech místnostech, kde „se poskytují služby“. Vztahuje se tudíž na kadeřnictví, salony krásy pro lidi i zvířecí mazlíčky, péči o nehty či ztuhlé svaly, ale i podražení bot a výměnu baterky v hodinkách. Platí pro poskytovatele i zákazníka.

Omluvenku mají děti do dvou let, a to nejen při stříhání, nemusejí ústenkovat vůbec. Stejně jako lidé s poruchou intelektu.

2. Obchody, úřady, restaurace

Stejný režim jako ve službách. V obchodech, na poštách nebo v bankách fluktuují různí lidé, není to stejná parta jako ve třídě, kanceláři či domácnosti, proto se tam musí mezilidský kontakt odehrávat přes obličejovou plentu. V obchodních centrech to platí i mimo prodejní plochy, na chodbách, v dětských a jídelních koutech.

U stravovacích provozoven, kam spadají i ti, kdo nabízejí jen pití, pravidlo říká, že při příchodu je rouška nutná, ale nad sklenicí, hrnkem či talířem mizí.

3. Doprava

Jakékoli přibližovadlo, jež neslouží přepravě soukromé, bude vyžadovat zakrytí tváře: městská hromadná doprava, meziměstská, taxislužba. Snímací pardon připadá na spořádání svačiny nebo udržování pitného režimu.

4. Hromadné akce

Kulturní, sportovní a společenské akce, pokud se odehrávají pod střechou, musí roušky zavést, když se sejde 30 a více lidí. Týká se to i oslav, schůzí, trhů, poutí, ochutnávek, přehlídek, seminářů či výstav. S odhalenými ústy mohou vystupovat ti, kteří performancí uskutečňují výkon povolání – herci, hudebníci, akrobaté, moderátoři a sportovci.

Modifikace se dočká počet účastníků, vyprosily si ji sportovní svazy, ale využít ji může každý, kdo vládne dost velkými prostory. Teď se dá pod střechu nahloučit maximálně pět set lidí krát až pět sektorů, mají-li svůj vchod, toalety, oddělení pevnou či mobilní zábranou a aspoň čtyřmetrový distanc mezi sektory. Tam, kde jsou sedačky, půjde udělat až deset oddílů po pěti stech divácích uvnitř a až po tisíci venku. Na venkovních seslích lze obsadit jen půlku míst, a to tak, že se každá druhá řada vynechá.

5. Aktivní volný čas

Zavírat kvůli rouškám od podzimu nemusejí posilovny, kurty, sauny ani lázeňské či koupací provozy. Všude tam je povoleno pohybovat se po areálu bez ústenky. Nezavádí se ani jiné opatření, jako to bylo na jaře, takže nedojde k zavření šaten či sprch. Důraz na větrání, úklid a dezinfekci platnosti nepozbyl nikdy a nikde.

6. Svatby a obřady

Přímo při obřadu snoubenci mít ústenku nemusí, ale svatebčané tomu neujdou, pokud se slavnostní slib neodehraje v plenéru a bude víc než 30 lidí. Omluvenkou je opět konzumace, což se vztahuje na hostinu. Nedělá se rozdíl mezi civilní a církevní svatbou; rouškový třídesítkový režim se ostatně vztahuje na všechny náboženské obřady čili i mše, křty, biřmování nebo pohřby.

7. U pacientů

Návštěvy a personál zdravotnických a sociálních zařízení, třeba domovů důchodců, musí nasadit roušky; na pacienty a klienty se to nevztahuje. Návštěvy mohou chodit maximálně po dvou a nesmí mít žádné příznaky; omezení se netýká návštěv umírajících. Roušková mantra zahrnuje i čekárny doktorů a lékárny.

8. Kontrola a pokuty

Dohled nad dodržováním pravidel spadá primárně pod hygienické stanice, podle zákona mohou uložit pokutu od nuly až po tři miliony korun, ale tak vysoké nebývají. Zapojit se mohou i strážníci, stejně jako to bylo na jaře.