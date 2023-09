Podzimní výlety na jižní Moravě: kraj láká na rozhledny i vinobraní

Malebná krajina posetá vinicemi, výhled do všech světových stran, vinařské obce a sklepy jako na dlani. Člověk kouzlu rozhleden mezi vinicemi snadno propadne – pohled z ptačí perspektivy dává vinařské turistice na jižní Moravě úplně jiný rozměr.

„Nejvíce rozhleden na vinicích se urodilo ve Velkopavlovické vinařské podoblasti, kde jich můžete navštívit hned osm,“ zve Šárka Podlenová z agentury Omnimedia, spolupracující na přípravě tipů pro milovníky vína s Vinařským fondem ČR.

Místo schodů rovina

Krásný výhled nad vinohrady je na Kobylím vrchu, kterému místní říkají Homole. Vinicemi osázený kopec (a nejvyšší bod v okolí) leží v nadmořské výšce 334 metrů a dá se odtud koukat do všech světových stran.

Unikátní rozhledna Stezka nad vinohrady je jednou z mála v tuzemsku, odkud se výhledem pokochají i starší lidé, handicapovaní, rodiče s kočárky a ti, co mají fobii z výšek. Schody totiž nahrazuje nakloněná rovina. Vyhlídka má tvar kruhové rampy, takže netrčí do nebe jako maják, ale citlivě vystupuje nad okolní vinice. Tvar nedokončeného kruhu symbolizuje životní cyklus přírody. Informační systém umístěný netradičně na podlaze představuje časoprostorovou linii. K vyhlídce vede naučná stezka Kobylí.

Vypadá nakloněná, ale není

Poblíž jedné z nejznámějších vinařských obcí na jižní Moravě – Velkých Pavlovic – se nachází rozhledna Slunečná. Stojí asi kilometr východně od obce mezi vinohrady v nadmořské výšce 225 metrů. Neobvyklá architektura vytváří optický klam, kdy se zdá, že je rozhledna nakloněná. Z výšky necelých 19 metrů jsou vidět třeba Velké Bílovice, Hodonín nebo Bořetice.

Rozhledna Slunečná

Rozhledna je dřevěná, dřevo pochází z Vysočiny, konkrétně z lesů okolo města Ždírec nad Doubravou, s nímž Velké Pavlovice udržují již dlouhá léta vřelý přátelský vztah. Podezdívka je z kamenů bílého vápence, které sem byly přivezeny z lomu nedaleko partnerského města Senica. Nedílnou součástí malebného areálu jsou dvě stavby stylizované do podoby typických jihomoravských vinných sklípků, sociální zařízení a občerstvení.

S výhledem na mandloně

Mandloňový sad u Hustopečí je unikátní, v době největšího rozmachu v 60. letech v něm rostlo 50 tisíc mandloní, což nemělo obdobu v celé střední Evropě. Pěstování však bylo neekonomické a stromy neudržované. Asi před dvaceti lety přebíralo sady do vlastnictví město a znovu se jim dostalo péče, k devíti stovkám stromů přibyly před asi osmi lety další víc než dvě stovky. Kochat se jimi mohou lidé z rozhledny na okraji mandloňového sadu v nadmořské výšce 300 metrů a ve výšce asi 12 metrů. Do sadů vede i naučná stezka, nově se dá při procházce do sadů využít audioprůvodce.

Nová rozhledna nad mandloňovými sady nad Hustopečemi

Maják nabízí nejvyšší vrchol

Mezi vinařskými obcemi Zaječí, Přítluky a Rakvice, ve výšce 292 metrů nad mořem na Přítlucké hoře se tyčí rozhledna Maják. Kdo vyšlápne něco přes sto schodů do výšky 26 metrů rozhledny s dřevěnou konstrukcí a točitým kovovým schodištěm, otevře se mu nádherný výhled na záplavu vinic v okolí, na Pálavu s nejvyšším vrcholem Děvín, novomlýnské nádrže, Lednicko-valtický areál, pásmo Bílých Karpat i na sousední Rakousko. K rozhledně byly vyznačeny turistické cesty a vede sem také cyklostezka, je tu i odpočinkový přístřešek, informační tabule a toaleta.

Podívaná na mlýny i vinohrady

Nedaleko obce Zaječí stojí na kopečku zděná rozhledna Dalibor. Majitelé Vinařství U Kapličky ji postavili na své náklady, podobně jako dřív kapličku sv. Urbana hned vedle. Rozhledna je vysoká 11 metrů, vyhlídková plošina je ve výšce osmi metrů. Pro malebné výhledy musíte zdolat 30 poměrně strmých ocelových schodů. I když rozhledna patří mezi menší, uvidíte vinice, pole i novomlýnskou nádrž. Podobný „prcek“ je i sedmimetrová rozhledna u Obrázku, co stojí na kopci nad obcí Starovičky mezi vinohrady, i z ní je však skvělý výhled všemi směry.

Výhled nejen z Velkopavlovicka

A zbývající dvě rozhledny? K takzvané akátové dovede z Židlochovic naučná stezka. Osmnáctimetrová věž z akátového dřeva v nadmořské výšce skoro 370 metrů se tyčí na kopci Výhon. K rozhledně Nedánov – podle stejnojmenného vrcholku, na kterém stojí – zase z obce Boleradice zelená turistická značka. Tato 26metrová věž stojí mezi vinohrady.

Kam vyrazit

na vinobraní 29.–30. 9. Burčákfest v Louckém klášteře ve Znojmě

30. 9. Sedlecké vinobraní

5.–10. 10. Burčákové slavnosti Hustopeče

6.–7. 10. Valtické vinobraní

14. 10. Dobšické vinobraní

21.–22. 10. Festival otevřených sklepů v Šaldorfě

28. 10. Vrbovecké vinobraní

Ti, co se nenacházejí zrovna na Velkopavlovicku, ale poznávají krásy jiných moravských vinařských podoblastí, nemusejí zoufat. Třeba na Mikulovsku u vinařské obce Drnholec, ve viniční trati U Křížku, je 11 metrů vysoká rozhledna. Na Slovácku, přesněji nedaleko Veselí nad Moravou, se nachází další, 15 metrů vysoká rozhledna Radošov, která je zvláštní svojí podobou.

„Má tvar poháru na víno, takže mezi vinohrady výborně zapadá a inspiruje k dalšímu programu. A abychom nezapomněli ani na Znojemsko, tak poblíž vinařské obce Nový Šaldorf u Znojma, ve viniční trati Kraví hora se nachází malá, tři metry vysoká dřevěná Špalkova vyhlídka rodinného bio vinařství Špalek,“ dodává Podlenová s tím, že tipy, kam zajít na dobré víno při návštěvě rozhleden, lidé naleznou v největší databázi vinařů na webu Vína z Moravy, vína z Čech.