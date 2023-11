Verdikt nad Ferim může povzbudit další oběti. Tříletý trest je dostatečně výchovný, říká advokátka

Lidovky.cz: Velkou část sexuálních deliktů se nepodaří dostatečně prokázat a soud nakonec vynese zprošťující verdikt. Podle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové odchází od soudu bez trestu až čtvrtina obviněných. Proč to tak je?

Je to dáno několika okolnostmi. První je ta, že spáchání tohoto deliktu je velmi složité dokázat. Na místě činu většinou chybí jakýkoliv svědek, jsou u toho jenom ti dva – oběť a útočník. Vše je tedy na začátku založeno jen na tvrzení proti tvrzení. Světlo do toho později mohou vnést znalecké posudky, přesto může být dokazování velmi náročné.

Další věc je ta, že oběť často řízení neustojí. Je to pro ni velmi traumatizující, o některých skutečnostech není schopna hovořit a vyvolávat na ně vzpomínky. Obviňuje se ze selhání, stydí se, bojí se toho agresora a nezvládá podat svědeckou výpověď. Zvlášť pokud musí o těchto věcech vypovídat několikrát, zdlouhavě a pokud k ní orgány činné v trestním řízení přistupují nešetrně a s nedůvěrou. Obviněný navíc – zcela pochopitelně – její tvrzení zpochybňuje, dělá obstrukce a útočí na její věrohodnost. Některé oběti to proto nakonec vzdávají.