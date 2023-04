Rozhovor

Vláda je podle Rady vysokých škol připravená posílit rozpočet univerzit v tomto roce zhruba o 900 milionů korun. Navýšení rozpočtů univerzit požadují hlavně fakulty s humanitním zaměřením, zejména filozofické, které hospodaří s nejnižšími financemi. Pokud by ministerstvo školství situaci neřešilo, část fakult by zvažovala dlouhodobé stávky. Ty by mohly ovlivnit i výuku v zimním semestru.