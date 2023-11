O jeho češství tu není pochyb, říká český velvyslanec ve Vídni o Schwarzenbergovi. Jak mu kníže pomohl?

Loučení s Karlem Schwarzenbergem Od 6. do 8. prosince bude rakev se zesnulým vystavena v řádovém kostele maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem (Praha, Malá Strana).

v řádovém kostele maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem (Praha, Malá Strana). 9. prosince ve 12.00 začne v katedrále svatého Víta na Pražském hradě poslední rozloučení. Pohřeb se státními poctami je určený veřejnosti, kapacita katedrály však bude omezena (přímý přenos odvysílá Česká televize). Mši při posledním rozloučení má sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, kázat kněz Tomáš Halík. Podle něho si Schwarzenberg přál, aby při pohřbu zazněl v gregoriánské podobě hymnus Dies irae (latinsky „Den hněvu“) a aby na konci obřadu zaznělo Narodil se Kristus Pán, jeho oblíbená koleda.

10. prosince se přepokládá uložení těla na místo posledního odpočinku do hrobky Schwarzenbergů u zámku Orlík u obce Orlík nad Vltavou. Stalo by se tak v den jeho nedožitých 86. narozenin. Historik Václav Grubhoffer v České televizi uvedl, že dle schwarzenberské tradice budou kočár s rakví provázet tzv. granátníci z rodové gardy.