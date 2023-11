Mám i další švagrovy obrazy. Václavovi známí dobře věděli, že maloval, říká vdova po bratrovi exprezidenta

Lidovky.cz: Máte nějaký odhad, kolik peněz by aukce ve prospěch Lucerny mohla přinést?

Nějaký odhad jsem měla, ale po odvysílání reportáže pořadu (168 hodin – pozn. red.) v České televizi ho zase nemám. A doufám, že se k tomu televize ještě nějak vyjádří, protože ten pořad nebyl v pořádku.

Lidovky.cz: Co na něm podle vás nebylo v pořádku?

Byl tendenční.

Lidovky.cz: Čím?

Zdálo se mi, že pro nezainteresovaného diváka zpochybnil autentičnost těch věcí. V odvysílané reportáži odpovídali lidé, kteří Václava znali až po revoluci v listopadu 1989. A část reportáže, kdy jsem televiznímu štábu říkala, že maminka Václava a Ivana Havlových sama malovala a vedla své děti k výtvarnému projevu, vystřihli. To, co podle mého mohlo sloužit k tomu, aby potvrdilo autentičnost obrazů, do reportáže nedali.

Lidovky.cz: Budete se tedy snažit nějak dokázat původ těch děl?

Já to nechám na Kodlovi (Martin Kodl je majitel aukční síně, která aukci ve prospěch Paláce Lucerna pořádá – pozn. red.), oni mají více možností, jak to analyzovat s kurátorem, se znalci. Podklady jsem jim dala.