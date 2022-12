Vylezl na Everest, v Praze zachraňuje životy. Velkou nadějí jsou „převychované“ krvinky, říká hematolog Kozák

Lidovky.cz: Kdy jste zažil největší zradu?

Ta mě kupodivu nepotkala na horách, zažil jsem ji kdysi dávno v teplé nížině. Při troše smůly narazíte na člověka, který může být i zákeřný. Na rozdíl od hor, ty jsou jenom nebezpečné.

Lidovky.cz: Podělíte se o podrobnosti?

O těch se dočtete až v mé druhé knize, kterou už mám v hlavě.

Lidovky.cz: Chová se zrádně některá choroba v hematologii?

Asi Hodgkinův lymfom. To je nádorové onemocnění lymfatické tkáně, které už umíme dobře léčit, i když pacient přijde v pozdním stadiu. Zhruba 90 procentům nemocných pomůžeme.

V tom je ale současně ta zrada. Člověk předpokládá, že to dopadne dobře, a ono to najednou nevyjde. U desetiny pacientů léčba nezabere a nikdo neví proč. Je mi to pak líto. Zvlášť proto, že ta choroba postihuje hlavně mladé lidi.

Lidovky.cz: Existuje nějaký příběh, který vás hodně zasáhl?

Těch je víc. Vybavuje se mi ale jeden dvacetiletý kluk. Mysleli jsme, že bude dobrý, on ale vůbec nereagoval na úvodní léčbu. I když byla intenzivní. Museli jsme proto přistoupit k autologní transplantaci kostní dřeně – to znamená, že pacient daruje dřeň sám sobě. Jenomže ani to nepomohlo, choroba se vrátila. Kluk se proto rozhodl pro alternativní léčbu. Brzy nato zemřel.

Lidovky.cz: Žil by, kdyby zůstal ve vaší péči?