ODS vysává své partnery, míní sociolog Herzmann. Opozice podle něj nyní ale nemá sílu, jak Spolu rozštěpit

Lidovky.cz: V posledním průzkumu od společnosti Kantar výrazně posílila ODS, zatímco ostatní koaliční strany oslabily. Čím to je?

ODS skutečně posiluje, zatímco její koaliční partneři oslabují. Zdá se, jako by ODS ve veřejném mínění požírala celou identitu koalice Spolu v rovině image. Je to asi tím, že má nejdůležitější ministerstva a vede nejdůležitější souboje s opozicí. Pan premiér vystupuje velice dobře, jeho cesta na Ukrajinu měla velký imageový význam pro část populace, která podporuje ukrajinský boj proti Rusku. Druhá skupina faktorů je spojena s tím, že koaliční partneři, Piráti a STAN, neposilují.