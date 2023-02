Než se sejde parlament, může být pozdě. Vojáky potřebujeme do ciziny vysílat rychle, říká ústavní právník Jan Kudrna

Podle docenta pražských práv Jana Kudrny je nezbytné umožnit snazší vysílání vojáků na záchranné operace. S tím počítá i ústavní novela, kterou předložilo ministerstvo obrany. „Mohou totiž nastat situace, kdy je potřeba jednat rychle. Každý den prodlení znamená zvýšení rizika pro život nebo zdraví například našich občanů v cizině,“ vysvětluje Kudrna.

Lidovky.cz: Kdo dnes rozhoduje o vysílání českých vojáků do ciziny?

Za obranu České republiky je odpovědná vláda, a to jak v době míru, tak i ve válce. Podílí se na tom i jednotlivá ministerstva. Pokud se zhoršuje bezpečnostní situace, může ministerstvo zahraničních věcí působit diplomaticky, aby konflikt nenastal. Průběžně o vývoji informuje vládu, obě komory parlamentu, prezidenta i veřejnost.

Vyvine-li se situace tak, že je potřeba vyslat naše vojáky, rozhodne o tom vláda. To upravuje v článku 43 Ústavy ČR odstavec 4. Vláda musí o vyslání okamžitě informovat parlament, který může rozhodnutí kabinetu zrušit.

Lidovky.cz: Co nastane, když chybí souhlas státu, který by měl vojska přijmout, jak žádá podmínka ústavy, anebo když jde o situaci, na kterou zmíněné tři důvody vyslání vojáků do zahraničí v ústavě nepamatují?

V takovém případě vláda rozhodne o vyslání vojáků, ale pro záměr musí získat souhlas parlamentu. Nemůže vyslat vojáky sama. Vláda má ale klíčovou roli, protože se u ní sbíhají informace z velvyslanectví, ministerstva zahraničních věcí, od vojenských přidělenců a od zpravodajských služeb.

Vláda má také pracovní nástroje, jako je Bezpečnostní rada státu. Jde tedy o mozkové centrum. Kromě výslovně vyjmenovaných tří případů, navíc s časovým omezením, však nemůže vláda konat sama.

Lidovky.cz: Jak mění současný stav novela ústavy z dílny ministerstva obrany?