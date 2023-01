Špaček: Pavel je nový model prezidenta, takového jsme ještě neměli. Z Hradu se stalo mrtvé a zatuchlé místo

Lidovky.cz: V poslední době jste několikrát pronesl, že na Hrad je potřeba vrátit noblesu a étos. Podaří se to nově zvolenému Petrovi Pavlovi?

Já doufám, že ano. To, co jsme měli na Hradě v posledních deseti letech, už opravdu nebylo dobré. Miloš Zeman jako prezident selhal naprosto ve všem. Dennodenně snižoval úctu prezidentskému úřadu. Dštil oheň a síru na své nepřátele, vystupoval neslušně a neurvale.

Jen si připomeňme jeho promluvu ve veřejnoprávním rozhlasu, kde pronesl slova, která nikdy předtím žádný jiný prezident nepronesl. Nikde na světě. Když odemykal české korunovační klenoty v Korunní komoře, tedy v nejposvátnějším místě českého národa, dorazil opilý, jak zákon káže. Bylo to nedůstojné.

Postupem času docílil toho, že se od něj odklonili skoro všichni jeho původní přívrženci. Dokonce i oni nakonec dospěli k názoru, že takového člověka na Hradě nechtějí. Že tam chtějí někoho, kdo bude vystupovat důstojně, rozvážně a vrátí úřadu respekt.

Petru Pavlovi by se to mohlo povést. Ve své kampani ukázal, že do funkce může vnést novou jiskru, nové odhodlání a nový vítr. Na rozdíl od Miloše Zemana bude jistě aktivním prezidentem, který bude hrát klíčovou roli jak v zahraniční, tak v domácí politice. Jak je vidět z rekordní účasti při letošních prezidenských volbách, občané na to čekají.

Lidovky.cz: Říkáte, že lidé čekají na aktivního prezidenta, který bude hrát klíčovou roli v zahraniční i v domácí politice. Je to reálné očekávání, když má česká hlava státu jen velmi formální úlohu?