Hejtman Kuba: Nahradit Fialu v čele ODS? Takovou ambici nemám. V jižních Čechách jsem rád, do Prahy nechci

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil výsledek letošních senátních a komunálních voleb?

V řadě větších měst se částečně podařilo hnutí ANO a SPD motivovat voliče a aplikovat model referenda o vládě. Vidíme to i u nás v okresních městech v Jihočeském kraji, kdy ANO bez známých lídrů a silných osobností relativně uspělo. V českobudějovickém zastupitelstvu máme poprvé SPD. To jsou věci, které by se nestaly, kdyby opozice nevyburcovala své voliče.

V Českých Budějovicích nikdo z SPD nikdy nepůsobil, nemají tu nikoho známého. To bych řekl, že je fenomén letošních voleb, kdy se z nich opoziční strany snažily udělat referendum. Neznám do detailu výsledky celé republiky, ale určitě se to ve větších městech nějakým způsobem projevilo.