Rozhovor

V druhém kole senátních voleb přijde volit méně voličů než před týdnem. A bude to jen určitá skupina lidí. „Ti, kdo to považují za svoji občanskou povinnost a dokážou Senát vnímat jako parlamentní komoru. A to je skupina voličů, která favorizuje spíš současné vládní strany. To snižuje pro kandidáty ANO šanci na úspěch,“ říká politolog Josef Mlejnek.