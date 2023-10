Přední onkolog Petruželka: Přetíženost lékařů tady je. Byla tu vždy, my braly přesčasy jako službu pacientům

„To ale neznamená, že nemám pro dnešní nespokojené lékaře pochopení. Ta přetíženost tady je. Vždycky tady byla,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz. Personální krizi v nemocnicích by podle něj pomohly vyřešit vyšší platy po získání atestace.

Lidovky.cz: Kolik mladých lékařů vypovědělo dohody o přesčasové práci na vaší klinice?

Žádný. My s tím tady větší problémy nemáme. Zřejmě je to dáno tím, že pokud už si někdo vybere jako svůj obor onkologii, je to nadšenec. Onkologie ho většinou pohltí natolik, že jí čas věnuje – aniž by ho k tomu kdokoliv nutil či pobízel. Třeba já tady mám aktuálně mladého kolegu, kterému je úplně jedno, kdy má pracovní dobu. Je pro medicínu tak zapálený, že je tady pořád. Nechce jít domů. Naopak pokud lékaře ten obor nepohltí, většinou v něm ani nepokračuje. Ten obor je totiž velmi specifický a vyžaduje určitou náturu.

Lidovky.cz: Jakou?

Člověk si nesmí některé věci připouštět. To je něco, co každý nemusí zvládnout. Je to psychicky náročná práce, současně ale nesmírně pestrá a zajímavá.

Lidovky.cz: Pokud se u vás nikdo k protestu nepřidal, co na něj říkáte? Rozumíte rozčarování mladých lékařů?

Ale ano, rozumím. To, že se u nás žádný převrat mezi mladými lékaři neděje, ještě neznamená, že pro kolegy z jiných oborů a nemocnic nemám pochopení. Ta přetíženost tady je. Vždycky tady byla. Dnešní mladí lékaři navíc mohou – na rozdíl od nás v jejich věku – cestovat. Mají tedy srovnání se zahraničím. Vědí, že v jiných zemích sice lékaři zpočátku své kariéry taky hodně pracují, pak je za to ale čeká odměna. Jakmile si projdou počátečním drilem a udělají atestaci, ocitnou se úplně jinde. Mají najednou násobně vyšší plat a služby už se jich prakticky netýkají. To u nás není.

Lidovky.cz: Řešením celé krize by tedy mohla být vidina velkého platového růstu po získání atestace?