Lidovky.cz: Byť Velikonoce nemají pro řadu lidí takové kouzlo jako Vánoce, pro křesťany jsou hlavnějším svátkem. Jak vysvětlit lidem jejich podstatu?

Vysvětlit podstatu Velikonoc znamená pozvat ty, kteří jsou zvídaví, k tomu základnímu, co o Velikonocích věřící v Ježíše Krista slaví, že život nekončí smrtí. Kristovo vzkříšení, skok, který je spojen s jeho zmrtvýchvstáním, má pro lidský život naději, která je mnohem širší než horizont viditelného života. To je věc, která se nedá prožít emočně ze zkušenosti běžného života. Je spojena s vírou. Z toho důvodu jsou také možná Velikonoce náročnější pro prožití než Vánoce. Narození malého dítěte je nám blízké. To, že život nekončí smrtí, je skok víry.

Lidovky.cz: Pro laika těžko pochopitelné.

Není to pochopitelné, je to uvěřitelné. V tom je ten základní rozdíl.

Lidovky.cz: Určitým poselstvím Velikonoc je naděje. Chybí v současné společnosti? Jak ji zprostředkovat?

Naděje je očekávání dobra v budoucnosti. Tak je definována. Dnes jsme aktéry toho, co se kolem nás děje. Opěrné body toho, že očekáváme dobro v budoucnosti, se nám viklají pod rukou, nebo dokonce úplně zmizely. Velikonoce právě přinášejí, zvěstují tu naději, ten pevný bod, na který je možné se spolehnout. Nicméně je to věc skoku víry, který je k tomu potřeba, protože na tuto naději si není možné sáhnout. Naopak věci, na něž si můžeme sáhnout, najednou tak pevné nejsou nebo, jak jsem řekl, dokonce zmizely.