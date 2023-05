Jindřich Forejt (*1977) Protokolář a bývalý státní úředník, v letech 2004 až 2016 byl ředitelem Odboru protokolu prezidentské kanceláře v éře Václava Klause a Miloše Zemana.

Účastnil se státních návštěv, v rámci kterých Česko navštívili například američtí prezidenti George W. Bush a Barack Obama, britský princ Charles či papež Benedikt XVI. Od papeže převzal Řád svatého Řehoře Velikého.

Podílel se také na organizaci státního pohřbu prezidenta Václava Havla v prosinci 2011.

Lidovky.cz: Co pro panovníka znamená korunovace? Vnímá ji jinak než třeba prezident inauguraci?

Korunovace není povinná záležitost, bez níž by nemohl být král králem. To je mylný názor, který se občas v médiích vyskytuje. Korunovace je nepovinná, nemá vliv na legitimitu vlády panovníka. Ten nastupuje svůj úřad ve chvíli, kdy jeho předchůdce opouští úřad. A to buďto smrtí, nebo abdikací. V případě Karla III. to bylo přesně v sekundě, kdy jeho matka Alžběta II. zemřela. Je to přirozené právo založené na dědičnosti. Korunovaci je možné přirovnat i k manželství – mezi panovníkem a jeho lidem. A současně je to uzavření smlouvy mezi panovníkem a bohem.

U prezidenta naší země je naopak zákonem daná podmínka, že musí složit slib, bez něhož se nemůže se stát hlavou státu. Inaugurace je tak úřední akt.

Lidovky.cz: Klíčová je tedy liturgická složka obřadu?

Ano, korunovace je důležitá nejenom ceremoniálně, ale i liturgicky. Nejpodstatnější částí není chvíle, kdy panovníkovi položí na hlavu korunu, ale vrcholem je chvíle pomazání na hlavě, hrudi a na rukách svatým olejem. K tomu dochází ještě před nasazením koruny na hlavu. Stejně byl pomazán například i král Šalamoun. Svým ustanovením a provedením, které je i po tisíci letech stále stejné, nás tak korunovace vrací do biblické doby, do pomazání Starého zákona kněžím, králům a prorokům. Pomazání znamená, že král má pak povinnost vést lid, který mu bůh svěřil. Je to nejposvátnější a nejdůležitější součástí obřadu.

Lidovky.cz: Tradičně, ale bez zraků veřejnosti. Chystá se nyní změna, nebo převáží tradice?