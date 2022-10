„Zeman je zklamaný z Putina i Číny.“ Hrad už chystá složku pro nástupce, říká šéf zahraničního odboru Jindrák

Lidovky.cz: Na nedávné návštěvě Ústí nad Labem prezident Miloš Zeman prohlásil, že se loučí s politickým životem. Je tomu tak i na poli zahraniční politiky?

Samozřejmě nekončíme. Prezident má z ústavy zahraničněpolitické pravomoci, které musí vykonávat, zastupuje zemi navenek. Jedná se zejména o přijímání zahraničních návštěv, ale i další povinnosti.

Pořád také například probíhá proces vysílání našich a přijímání cizích velvyslanců. To vše bude prezident vykonávat až do půlnoci 7. března 2023, kdy mu vyprší mandát.

Lidovky.cz: Chystá se ještě na nějakou zahraniční „rozlučkovou“ cestu?

Ano, má naplánované i nějaké zahraniční cesty. Jeho poslední cesta do ciziny by měla vést na Slovensko, pravděpodobně to bude v únoru. Je to tradice, poslední cestu v úřadě vykonali na Slovensko i Václav Havel a Václav Klaus.

Další možnou cestou je i návštěva Srbska, kde je rozjetý projekt Českého domu. Srbský prezident Aleksandar Vučić na summitu v Praze před zhruba čtrnácti dny zopakoval, že přípravy pokračují a České republice a našim krajanům v Srbsku bude dán Český dům k dispozici. V současné době probíhá jeho rekonstrukce.

Pokud jde o visegrádskou čtyřku, s tímto formátem a s jejími prezidenty a prezidentkami se Miloš Zeman rozloučil v polovině října na summitu V4 v Bratislavě.

V současné době máme rozjednané i tři zahraniční návštěvy České republiky, které by se mohly uskutečnit do konce roku či ještě v lednu.

Lidovky.cz: A pak je tu ještě prezidentův „izraelský sen“. Vypraví se do Jeruzaléma?