Senátor Fischer shání peníze na kampaň a chystá se znovu na boj o Hrad

V poslední volbě prezidenta v roce 2018 jste dostal přes půl milionu hlasů voličů a pak jste mluvil o tom, že chcete být připravený na další prezidentskou volbu. Jak jste připravený?

Prezidentské volby byly vyhlášeny nedávno. Udělal to předseda Senátu Miloš Vystrčil. Já se připravuji, oslovuji své podporovatele a sháním například peníze na kampaň. To není úplně banální věc, protože vím, že bez toho, že bych měl dostatečnou sílu, do toho nemůžu jít.

Jsou přece jen ve hře kandidáti, kteří mají obrovskou finanční podporu a člověk by měl proto připravovat nejen politický program, což je pro mě priorita, ale také vědět, že do toho nepůjde sám.

Takže to, jestli budete kandidovat znovu na Hrad, záleží na tom, jestli seženete dostatečnou finanční podporu, nebo jste už rozhodnut?

Oslovuji podporovatele a připravuji politický program, protože volba prezidenta pro mě není marketing, to je politikum a je to politikum jako hrom. A když se dívám na to, co nabízejí někteří z těch, kteří mají v úmyslu kandidovat nebo o tom teprve přemýšlejí, tak žádnou politiku nevidím, jen marketing.

Myslím si, že je třeba věnovat pozornost té politické agendě, která z bezpečnostního pohledu nebo zahraničněpolitického pohledu, nebo sociálního - dopady cen energií na občany - bude nesmírně složitá. To jenom samotným marketingem neutáhnete. Proto je třeba se na to připravit odpovědně.

Považuji za povinnost poctivě dělat svou práci

Předpokládám, že vy byste kandidoval znovu díky nominaci od senátorů, nepočítáte se sběrem 50 tisíc podpisů od občanů, na což už ostatně ani není do listopadu moc času.

Jsem v Senátu tak vytížen aktivitami kolem války Ruska proti Ukrajině, že opravdu považuji za svou povinnost, protože mám mandát od voličů, poctivě dělat svoji práci. Jednali jsme například o přistoupení Finska a Švédska do Severoatlantické aliance, to je obrovská věc.

A těch obrovských témat je tady celá řada. Takže ano, nechodím sbírat podpisy, protože mám za to, že mám povinnost být v Senátu a tady pracovat. Všiml jsem si, že někteří do parlamentu nechodí a mají hodně absencí, ale já to považuji za svou povinnost. Ano, budu vycházet z toho, že oslovím o podporu senátory.

Při jednání zahraničního výboru zaznělo, že koncem srpna pojedete také na Ukrajinu, která čelí válce rozpoutané Ruskem.

Mám jet na Ukrajinu, protože budou slavit výročí nezávislosti (24. srpna je Den nezávislosti Ukrajiny, která byla vyhlášena v roce 1991 - pozn. autora) a pozvali nás, zástupce z parlamentů celého světa.

Mluvil s vámi premiér Petr Fiala nebo někdo z koalice Spolu, že byste vy mohl být tím člověkem, kterého by koalice Spolu mohla podpořit jako kandidáta na Hrad?

Ať už koalice Spolu nebo vládní strany mají nějakou strategii, já to respektuji. Aktivně mě neoslovili.

Vy byste chtěl takto vyjádřenou podporu od některého z politiků?

Doba je tak složitá, že to člověku může také ublížit. Vláda bude na tapetě, bude kritizována zprava zleva, to nemusí být nutně výhra. Ale s vládou, ať už má jakoukoli barvu, každý prezident musí umět spolupracovat, tedy i kandidát na prezidenta.

Podpory Kalouska i Schwarzenberga si považuji

Když tedy bývalý šéf TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek řekl iDNES.cz, že pro něj jste kandidátem na prezidenta číslo jedna, berete to jako vyznamenání, nebo jako symbolický „polibek smrti“?

Já jsem si všiml, že mě podpořili jak Miroslav Kalousek, tak Karel Schwarzenberg nebo i někteří další. U každého z nich si toho považuji. To nejsou žádní začátečníci, to jsou matadoři české politiky.

Politika, to je řemeslo kterému se člověk učí celý život. Ale já dobře vím, že pokud neobstojím sám, tak ty podpory jsou plané.

Zmínil jste absence v parlamentu u jednoho z kandidátů. To byla jasná narážka na Andreje Babiše, který zatím nepotvrdil prezidentskou kandidaturu, ale jezdí po předvolebním turné. Myslíte, že by právě on byl pro vás nejvážnějším soupeřem?

Mám za to, že tam budou i někteří další velmi silní soupeři, ale mně se na tom, na co se ptáte, nelíbí jedna věc. Vystupuje, jako kdyby byl vůdce lidového povstání, o svých oponentech mluví jako o fašistech a nacistech, a do parlamentu, kde má 72 hlasů k dispozici, pořádně nechodí. A to je neseriozní.

My jsme parlamentní demokracie, Andrej Babiš dostal mandát od voličů, má tam fantastickou možnost a příležitost promlouvat do toho, jakou cestou se bude ubírat Česká republika. Pokud se rozhodl na náměstích vystupovat jako lidový tribun a chystat lidové povstání, tak je to velmi nezodpovědné.

Já mám za to, že to je snad jenom otázka sezony a že až vyloučíme to, že došlo k přehřátí nejenom těch účastníků, ale třeba i organizátorů, že se vrátí zpátky do své poslanecké lavice. Má tam své jméno a to místo by nemělo zůstávat prázdné.