Bolek Polívka, fyzička Drábová i boromejka. Kdo se přišel rozloučit s knížetem

Poslední rozloučení se Schwarzenbergem bude v katedrále svatého Víta v sobotu 9. prosince v poledne. Katedrála bude přístupná jen pro držitele pozvánky od Schwarzenbergovy rodiny, smuteční hosté k areálu Hradu postupně přichází již od 10 hodin.

Rozloučit se také dorazila česká řeholnice Angelika Ivana Pintířová. Reportérce iDNES.cz po příchodu na Hrad řekla, že dneska je to přesně 12 let, kdy se měla tu čest osobně se Schwarzenbergem setkat.

„Dobrý den, sestro“, vzpomenula

„Čekali jsme s prezidentem Václavem Havlem na příjezd dalajlámy. Bylo to v budově dnešní Knihovny Václava Havla, zrovna tam procházel pan kníže Schwarzenberg. Než jsem stačila zareagovat a říct ‚Dobrý den‘, tak se uklonil a řekl ‚Dobrý den, sestro‘, vzpomenula Pintířová, která se v posledních dnech starala o nemocného prezidenta Havla.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po příchodu na Hrad uvedl, že vzpomínek na Schwarzenberga má obrovské množství. „Člověku se to pořád honí hlavou, pořád vzpomíná. My jsme teď vzpomínali, jak bylo takové ne úplně šťastné předávání cen tady ve Španělském sále, kdy to nebylo úplně v korektní rovině,“ začal historku Válek.

Tehdy podle něj odešli někteří členové TOP 09 a ODS dříve. „Karel šel s námi. Šli jsme tady k Černému volovi a teď jsme tam tak seděli naštvaní a roztrpčení, že je to prostě zbytečné v takové slavnostní situaci dělat politiku. A on na to řekl, to si nic nedělejte, to prostě není tak důležité,“ přidal ke vzpomínce ministr.

Nevnímal soupeře v politice jako nepřátele

Podle něj si člověk znovu a znovu uvědomuje, že to není jenom o jednom konkrétním člověk. „Ale i jeho otec nebo jeho strýc Jindřich, to byla neskutečná osobnost. Vezměte si, jak Schwarzenbergové pomohli v době národního obrození. Byli to také ti, kteří šli spolu s ostatními šlechtici za prezidentem a podpořili ho před druhou světovou válkou. Postavili se za český stát a českou státnost,“ pokračoval Válek.

Podle něj Schwarzenberg nevnímal soupeře v politice jako nepřátele, ale jako lidi, kteří mají jiný názor a je potřeba s nimi diskutovat, jestli ten jejich názor je špatný, nebo dobrý, přesvědčovat je.

Kdo dorazí do chrámu ● Rodina sice seznam konkrétních hostů nezveřejnila, nicméně dorazit by měl třeba František Kinský z Kostelce nad Orlicí, který byl nejen blízkým přítelem Karla Schwarzenberga, ale rodokmenově i jeho strýcem z druhého kolene. Přijet má i Jaroslav Lobkowicz se synem či senátor Tomáš Czernin, místopředseda TOP 09, kterou Schwarzenberg spoluzakládal. Podle Deníku N by také měli do Prahy přijet velkovévoda Jindřich Lucemburský (hlava lucemburského státu), princ Alois z Lichtenštejna či monacký kníže Albert. ● Z dalších politiků se zúčastní prezident Petr Pavel, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, bývalý prezident Miloš Zeman a šéfové parlamentních komor. (row)

„Ale pořád se s nimi bavil, pořád si jich vážil, pořád s nimi komunikoval i se svými soupeři, jako byl prezident Miloš Zeman. Člověk musí být obrovská osobnost, aby toto dokázal. To on byl. Já si myslím, že my si pořád ještě neuvědomuje, jak moc bude v české politice, v evropské politice a v naší zemi chybět,“ pronesl Válek a ještě dodal:

„Tady není v současné době ani omylem osobnost, která by ho dokázala nahradit dobře.“

„Vždycky se velmi galantně choval k ženám“

Na rozloučení s knížetem přijela herečka Jitka Čvančarová a senátor Jiří Drahoš, který v minulosti bojoval o post prezidenta České republiky. Pražský primátor Bohuslav Svoboda po příchodu řekl, že vzpomíná na knížete jako na ušlechtilého člověka. „Česku bude nesmírně chybět jeho moudrost i vtip,“ doplnil.

Pozvánku na pohřeb dostali i poslanci hnutí ANO. Exministryně financí Alena Schillerová po příchodu řekla, že si Schwarzenberga pamatuje z dob, kdy byla právě ministryně financí a on byl poslancem.

„Vždycky se velmi galantně choval k ženám, a to naprosto bez ohlede na politickou příslušnost. To se mi na něm líbilo, taková ta starosvětská galantnost,“ uvedla Schillerová, která současně také připomněla jeho důležitou polistopadovou roli. „Myslím si, že si zaslouží naší vzpomínku, úctu a respekt,“ dodala.

Karel Havlíček z hnutí ANO svou stranickou kolegyni doplnil slovy, že Schwarzenberg byl slušný člověk s nadhledem.

„Takových osobností už moc nemáme“

Herečka Anna Geislerová po příchodu řekla, že nemá ráda pohřby, ale osobnosti typu Schwarzenberga si zaslouží takovou úctu a respekt, že si váží toho, že se s ním může rozloučit. „Takových osobností už moc nemáme,“ doplnila Geislerová.

„Pohřeb pro mě znamená, že se šeří nad kapitolou svobody a nadšení z národa. Teď se akorát bojuje, abychom udrželi v sobě nějaký optimismus a víru,“ uvedl herec Bolek Polívka.