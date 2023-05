Koalice v Hradci Králové se rozpadla, strany chtějí odchod senátora Holáska

Koalice by podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) měla pokračovat se čtyřmi stranami se stejným programem.

„Důvody jsou celkem jednoduché. My jsme zvyklí pracovat týmově a férově a do tohoto konceptu pan Holásek už od začátku vyjednávání nezapadal. Není to zásadní ani fatální otřes naší koalice, je to spíš rekonstrukce a my předpokládáme, že z ní vyjdeme minimálně stejně silní,“ oznámila Springerová.

Holásek 19. dubna koaličním partnerům oznámil, že by se chtěl stát náměstkem primátorky místo Ilony Dvořákové (RH), která má v gesci kulturu a cestovní ruch. Zdůvodnil to údajně neuspokojivou spoluprací Dvořákové s hnutím.

Ona ale rezignovat odmítla. „Možnost je, že odejdu z hnutí, což by pro mě bylo bolestivé,“ řekla dnes novinářům Dvořáková.

A podrželi ji i koaliční partneři, podle kterých byl právě Holásek od počátku „komplikovaným článkem“. „V poslední době ztratil definitivně svým počínáním důvěru ostatních politických spolupracovníků na hradecké radnici,“ uvedli ve svém prohlášení.

Ztratil důvěru

„Jeho individualistické počínání, neschopnost odpovídající komunikace, ale především osobní ambice a zájmy nejsou pro zbývající subjekty přijatelné,“ vysvětlila primátorka Springerová. Výměnu Dvořákové odmítla.

Holásek a jeho kolegové uvedli, že dubnový návrh hnutí na nahrazení Dvořákové na místě náměstkyně Holáskem byl projednán v souladu s koaliční smlouvou. „O záměru vypovědět koaliční smlouvu jsme nebyli do dnešního rána vůbec informováni,“ uvedli.

Hnutí Rozvíjíme Hradec podle nich není představením jednoho muže. „Na funkcích nelpí ani lídr Jan Holásek ani ostatní a pokud koaliční partneři nechtějí v koalici s Rozvíjíme Hradec pokračovat, v radě nemusí být zastoupeno,“ uvedli s tím, že o budování města budou nadále usilovat z opozice.

Faktický konec koalice by měl podle Springerové nastat po uplynutí 30 dnů od vypovězení koaliční smlouvy, tedy 2. června. Odvolání Holáska z rady města by se mohlo odehrát na nejbližším následném zasedání zastupitelstva 20. června. Dobu 30 dnů budou chtít čtyři koaliční strany podle primátorky využít k jednáním o novém koaličním a personálním uspořádání a k obsazení místa po Holáskovi v radě města.

Pětikoalice má 21 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Nadpoloviční většina činí 19 mandátů. Po odchodu Jana Holáska by koalice v zastupitelstvu stále disponovala nadpoloviční většinou hlasů.

Na koalici se po loňských zářijových volbách domluvili koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Rozvíjíme Hradec má tři mandáty. Hradec Králové je po Ostravě druhé statutární město, kde se od voleb rozpadla původní koalice.