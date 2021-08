Po Zemanově hrozbě vetem zvýší vláda investice do dopravy o 10,5 miliardy. Na schodek nesaháme, říká Schillerová

„Podařilo se nám dojednat prorůstový investiční rozpočet na oba resorty. Rozpočet ministerstva průmyslu a obchodu navyšujeme o 7,6 miliardy korun. Z devadesáti procent jsme se ale bavili o ministerstvu dopravy. Rok 2021 byl naplánován na 127,5 miliardy. Jsou rozpracovány stavby, které potřebujeme dokončit. Kdybychom pokračovali v nastaveném trendu, budeme potřebovat 130,5 miliardy korun. Na tom jsme se s ministerstvem financí dohodli,“ oznámil po jednání s ministryní financí ministr Havlíček.

„Navyšujeme o 10,5 miliardy oproti červnovému rozpočtu. Bude to ryze proinvestiční rozpočet. Po tomto jednání jsme na částce 218 miliard. Investice navyšujeme velmi vysoce. Čísla zpřesníme po jednání s paní Dostálovou,“ dodala Schillerová.



Navýšení financí pro ministerstvo dopravy podle ní neproběhne na úkor schodku rozpočtu. „Na schodek nesaháme, to je pro mě nepřekročitelná věc. Je to v rámci schváleného rozpočtu,“ uzavřela tiskovou konferenci Schillerová.

Po jednání se Schillerová vyjádřila také k dopisu, který zaslala Evropská komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Ministerstvo pro místní rozvoj to opět posoudí. Nepředpokládáme ale, že by došlo k pozastavení plateb,“ vyjádřila se Schillerová ke zprávě EK, která hrozí pozastavením vyplácení dotací. „Česká republika dodržuje všechno a všechno dodržovat bude,“ dodala ministryně.

Také ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce navýšit pro příští rok rozpočet svého úřadu, a to o pět miliard korun. Jde o národní dotace, které chce použít zejména na podporu dostupného bydlení, místní komunikace, veřejné budovy nebo sportoviště, informovala Dostálová před jednáním s ministryní financí.

„Požadavek obcí je v jednotkách miliard, takže se určitě budeme bavit o navýšení investic do národních dotačních programů. Jednoznačně chceme podporovat dostupné bydlení, budeme investovat do pozemků pro následnou bytovou výstavbu a podobně. Těch požadavků mám celou řadu a byla bych ráda, kdyby do národních dotačních programů se podařilo vyjednat aspoň pět miliard korun navíc,“ uvedla Dostálová.

S penězi z evropských dotací vyjádřila spokojenost, nové programové období se podle ní začne rozjíždět zhruba v únoru příštího roku. „Ale nějakou dobu bude trvat, než se podaří podepsat první smlouvy. Proto si nemyslím, že v příštím roce nějaké velké čerpání bude,“ doplnila Dostálová.

Podpora bytové výstavby

Jak dále uvedla, při vyjednávání by jí mohlo pomoci sobotní vyjádření prezidenta Miloše Zemana. Ten uvedl, že by chtěl větší podporu bytové výstavby. Návrh státního rozpočtu totiž prezident považuje podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. „Pan prezident mi hodně pomohl, jeho slova jsem přijala s velkým nadšením,“ dodala Dostálová.

Základní parametry rozpočtu vláda schválila v červnu. Celkové příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun. Schodek by tak měl činit 390 miliard korun.

Z červnového návrhu vyplývá, že výdaje ministerstva dopravy by v příštím roce měly meziročně klesnout o více než pět miliard na celkových 110,8 miliardy Kč. I přes snížení výdajů jde o druhý nejvyšší rozpočet ministerstva za poslední roky. Stát chce právě na dopravních projektech do budoucna založit impuls do ekonomiky po pandemii koronaviru.

Výdaje ministerstva průmyslu a obchodu by podle červnového materiálu měly v roce 2022 proti letošnímu roku stoupnout o osm procent na 55,7 miliardy korun, tedy asi o 4,1 miliardy korun. Převážnou část výdajů MPO tradičně tvoří dotace na takzvanou zelenou energii. Výdaje MMR pak mají podle návrhu ministerstva financí stoupnout o 0,6 procenta na 29,7 miliardy korun.

V sobotu po jednání o rozpočtu s prezidentem Milošem Zemanem Schillerová uvedla, že bude s Dostálovou řešit Zemanův apel na vyšší podporu bytové výstavby.

Původní návrh rozpočtu totiž prezident považuje podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu. „Shodujeme se na nutnosti dalších úspor zejména v oblasti rušení daňových výjimek a ve státní správě,“ uvedla dále v sobotu ke kritice prezidenta Schillerová.