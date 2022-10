České ministerstvo zahraničí varovalo občany, jimž v Rusku hrozí mobilizace

„Aktualizovali jsme informace, že Češi, kteří mají i ruské občanství se vystavují možnosti mobilizace. Zastupitelský úřad ČR v Moskvě jim nemůže zajistit plnohodnotnou konzulární ochranu,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Lenka Do.

Na stránkách rezortu navíc uvedla, že ruské úřady případné druhé občanství (například české) nezajímá, pro ně je člověk v takovém případě primárně Rus.

Na přímý dotaz redakce také zmínila, že v Rusku nefungují v Česku vydané platební karty, lidé by si tak při cestě do země měli zajistit dostatečnou hotovost.

Původní zpráva na webu ministerstva zahraničních věcí přitom působila jako nová výzva pro Čechy, aby Rusko opustili, nebo do něj necestovali. Do ale přiznává chybu jednoho ze zaměstnanců a vyvrací, že by se jednalo o nový apel. „Nešťastně to kolegové umístili na hlavní stránku, ale to, že mají Češi opustit Rusko, jsme vydali už v únoru, není k tomu další důvod. Neapelujeme na to znovu, pouze se jsme to aktualizovali,“ uvedla Do.

Již v pátek pro iDNES.cz uvedla druhá mluvčí rezortu Mariana Wernerová, že na rozdíl od USA, Polska či Bulharska se Česko k další, opětovné, výzvě k vycestování z Ruska a omezení výletů do něj nechystá. „V případě Ruska jsme již na nejpřísnějším stupni,“ napsala redakci.

Bezpečnostně-politický expert a bývalý diplomat Martin Svárovský v ten den pro iDNES.cz vysvětlil, že taková výzva nemusí nutně znamenat okamžité nebezpečí. „V zásadě to jsou běžné typy varování, která se vydávají před tím, než se očekává nestabilita,“ přiblížil.

Dodává, že se tím úřady kryjí pro případ, kdyby například Rusové zcela uzavřeli hranice a nikoho nepouštěli na západ. „V takovém případě se může diplomacie odkázat na to, že své občany varovala,“ dešifruje Svárovský vzkaz západních zemí.

Registrujte se do systému DROZD, vyzval úřad

V případě, že se Češi rozhodnou v zemi zůstat nebo do ní cestovat, musí podle ministerstva dbát maximální opatrnosti, mít připravený plán pro opuštění Ruska a sledovat důvěryhodná média.

Stejně jako v pátek pro iDNES.cz, i v pondělí na webu, rezort apeloval, aby se lidé pobývající na území Ruska registrovali do systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí, pozn. red.), aby úřady věděli, kolik občanů v daném regionu mají a mohli s nimi efektivně komunikovat v případě potřeby. K pátečnímu datu bylo na území Ruska podle DROZDu osmdesát osob.

Přestože mají ruští letečtí dopravci zákaz letů nad územím EU, existují podle rezortu jiné možnosti, jak se ze země dostat. „Prozatím lze stále koupit letenky z Ruské federace například do Arménie, Ázerbájdžánu, Egypta, Kazachstánu, Spojených arabských emirátů, Srbska, Turecka a dalších mimoevropských zemí,“ informovalo ministerstvo.