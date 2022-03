Další terč Kremlu neznám. Putinovu mysl stíhá sebeklam, říká estonská velvyslankyně

Lidovky.cz: Jak se Estonsko dívá na reakci Západu vůči Rusku? Podle vaší premiérky Kaji Kallasové Západ v minulosti spoustu varovných znaků ignoroval.

Ano, je možné, že to takto pojmenovala. Je pravda, že západní země naše varování k Rusku velmi často ignorovaly na půdě NATO i Evropské unie. Co ale paní premiérka také říká, je, že Západ je nyní sjednocený a náhle našel svůj hlas a sílu. Nejvíce je to vidět na EU, jejíž rozhodování často trvá dlouhé a dlouhé týdny. Nyní ale schválila balíček velmi tvrdých sankcí, který by byl ještě před několika týdny zcela nemyslitelný. Teď je to realita. A je to velmi dobrá zpráva. Ostatně jak říká naše premiérka, síla Evropy je právě v její jednotě.