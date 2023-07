Po rvačce v Pardubicích viní policie tři Ukrajince z výtržnictví, byli opilí

„Vedeme úkony trestního řízení ve věci výtržnictví a sbíráme důkazy. Vyslýcháme svědky a pracujeme s několika verzemi případu. Můžu zaručit, že vyšetřování bude objektivní a transparentní,“ uvedl ředitel pardubické krajské policie Jan Ptáček.

Policie po sobotním konfliktu vyslýchá tři cizince, kterým hrozí až dva roky vězení. Všichni jsou stíháni na svobodě, po incidentu měli pozitivní dechovou zkoušku na alkohol.

Událost je pro Pardubice ojedinělá, policie nebude přijímat žádná mimořádná opatření. „Ve městě není žádný vyhrocený vztah mezi Ukrajinci, Romy ani většinovou společností. Náš systém funguje, hlídky byly na místě konfliktu do několika minut po oznámení i kvůli tomu, že k němu došlo nedaleko policejního ředitelství,“ řekl Ptáček.

Zástupkyně Romů Lucie Fuková vnímá nastalou situaci jako frustrující a zdůraznila, že část Romů podléhá dezinformacím na sociálních sítích.

„Nechci se zúčastňovat demonstrací, které mohou vyvolávat další emoce. To považuji za laciné a populistické gesto. Jsem ráda, že na schůzce byla zastoupena i ukrajinská menšina. Dnes se ještě setkám i se zástupci romských velkorodin, které do Pardubic přišly po roce 1949 a vnímají jako důležité se k této situaci vyjádřit,“ uvedla Fuková.

V Pardubicích nebyl nikdy dříve zaznamenán podobný střet mezi komunitami. Podle Rychteckého město ani nemá žádnou sociálně vyloučenou lokalitu. Jde podle něj o ojedinělý konflikt, terénní sociální pracovníci města nezaznamenali od vypuknutí války na Ukrajině žádné sociální problémy a střety.

„Pardubice budou pokračovat v preventivních programech, které již běží. Úzce spolupracujeme s komunitním a multikulturním centrem a jsme připraveni vše ještě zintenzivnit. Věřím, že k žádné další eskalaci nedojde,“ řekl Rychtecký.

I podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického obě znepřátelené skupiny pravděpodobně naletěly na vymyšlené zprávy, které si mezi sebou přeposílaly. Ve vysílání radia Impuls vyzval k rychlému řešení situace.

„Já si myslím, že ta situace byla nějakým okamžitým výbuchem. Jak jsem měl informace, tak bohužel tam hrál roli i alkohol, takže se domnívám, že je potřeba udělat maximum pro to, aby se to zklidnilo a nikoliv zbytečně věc politizovat,“ uvedl s tím, že by se teď politici měli zdržet silných prohlášení. Pracovat by v této situaci měli především lidé s patřičnou kompetencí a znalostí.

Pondělní dopolední schůzky se zúčastnil i ukrajinský řeckokatolický kněz Marian Kurylo, který v Pardubicích působí již sedm let.

„Je mi líto, že k něčemu takovému došlo. Chci ujistit nejen Romy, ale všechny obyvatele České republiky, že Ukrajinci nenesou žádnou hrozbu. Incident překvapil i naše lidi. Osobně si myslím, že nedělní demonstrace byla zbytečná. Podle jednoho případu nemůžeme soudit všechny Ukrajince,“ řekl Kurylo. Sobotní konflikt nedokáže vysvětlit, jelikož mezi komunitami k ničemu takovému dosud nedošlo.

V pondělí v 15 hodin se na radnici setkají zástupci romské komunity a vedení města.

Incident se odehrál v sobotu večer, kdy policie zasahovala u potyčky dvou skupin celkem 18 lidí. Na konflikt upozornili lidé na sociálních sítích, kde sdíleli videa a fotky. Došlo ke střetu mezi Romy a Ukrajinci. Při rvačce byl zraněn Rom, který vyvázl s dvěma stehy na obličeji. V návaznosti na incident pak v neděli vyšly do ulic Pardubic protestovat stovky Romů.