Rwanda, Arménie, Kambodža či Nanking. Ve zrekonstruovaném Wieserově domě v Terezíně vznikne muzeum genocid

Terezín (Litoměřicko) Rekonstrukce Wieserova domu v Terezíně na Litoměřicku, na kterou se městu podařilo získat 130 milionů korun z dotací z evropského programu a od Ústeckého kraje, spěje k závěru. Do pěti let by tam měla vzniknout stálá expozice mapující genocidní násilí v historii lidstva. V tiskové zprávě o tom v sobotu informoval výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec, které bude expozici vytvářet.

I tragédie mají svůj humorný podtext, říká Frank Reiss. Muže paradoxů v Terezíně osvobodila Rudá armáda Oprava někdejší rezidence Kašpara Wiesera, hlavního dodavatele materiálu pro stavbu terezínské vojenské pevnosti, se provádí už téměř dva roky. Unikátní palác francouzského typu z konce 18. století je nevyužívaný od 90. let minulého století. Vytvoření expozice na téma genocidy považuje Krbec i v současné době za důležité. „V době 75. výročí konce druhé světové války vidíme několik alarmujících trendů. Ve veřejném prostoru jsou zpochybňovány příčiny a výsledky druhé světové války a je relativizována role pachatelů zločinů proti lidskosti. Zároveň po celé Evropě evidujeme nárůst antisemitských útoků. V této zjitřené politické atmosféře je otevřené popírání holokaustu již jen otázkou času,“ uvedl.

Zamýšlená expozice se podle něj nezaměří pouze na genocidní události druhé světové války, ale přiblíží i univerzální sociálně psychologické příčiny takového jednání v dějinách lidstva. Zmíněné budou i další události 20. století, jako byla arménská genocida, masakr v Nankingu, genocida v Kambodži nebo genocida ve Rwandě. ‚Skrývala jsem se tři roky na zahradě u dědečka.’ Babiš se setkal s Češkami v Izraeli, které přežily holokaust „Genocida je univerzální jev lidských dějin, který je výsledkem obecně známého sociálně psychologického procesu. Je tedy pouze na nás, zda díky znalostem oboru studií genocid dokážeme novým případům genocidního jednání zabránit,“ dodal Krbec. Připravovaná expozice ve Wieserově paláci naváže na aktivity centra v Dělostřeleckých kasárnách. Terezín byl založen v roce 1780 císařem Josefem II. jako mohutný pevnostní systém. Jeho jádrem je Hlavní pevnost s městem uprostřed a předsunutá Malá pevnost. Tragickou úlohu sehrál Terezín za druhé světové války. V roce 1940 byla v Malé pevnosti zřízena věznice pražského gestapa. Samotné město nacisté roku 1941 přeměnili v židovské tranzitní ghetto, odkud byla většina vězňů deportována do vyhlazovacích táborů a ghett na východě.