‚Skrývala jsem se tři roky na zahradě u dědečka.’ Babiš se setkal s Češkami v Izraeli, které přežily holokaust

Babiš je v Izraeli kvůli Světovému fóru o holocaustu. To se koná pod heslem „Vzpomínáme na holocaust: Bojujeme proti antisemitismu“. V jeho rámci se ve čtvrtek zástupci celkem 46 států sejdou v Památníku obětí a hrdinů holokaustu Jad Vašem.

Cílem fóra, které se koná 75 let po osvobození nacistického koncentračního tábora v Osvětimi, je připomenout oběti šoa a zároveň varovat před stále častějšími projevy antisemitismu ve světě a především v západní Evropě. Mezi hosty jsou ruský prezident Vladimir Putin, americký viceprezident Mike Pence, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo britský následník trůnu princ Charles.

„Přeživších holokaustu je stále méně. Je proto velmi důležité si neustále připomínat jejich příběhy. Zvláště v době, kdy jsou projevy antisemitismu ve světě na vzestupu. Setkání se třemi dámami, které se narodily u nás, bylo velmi dojemné,“ řekl Babiš. Ten si vyslechl příběhy žen, které redakce LN přináší.

Před nacisty se Eva Grossmannová ukrývala tři roky v dědečkově zahradě, po válce utekla do Izraele, kde vystudovala archeologii a bádala v hlubinách moře, dodneška ale vzpomíná na Olomouc, tamní cukrárnu Dejmal i další dobové olomoucké reálie. Pětaosmdesátiletá dáma pochází ze smíšené česko-židovské rodiny. Za války žila se sestrou a matkou, otec emigroval do Palestiny. V roce 1942 měla i se sestrou odejít do transportu, nakonec je ale nacisté neodvedli a matka je obě schovala u „křesťanského“ dědečka.

Tři roky se pak ukrývala na velké zahradě ve Dvořákově ulici, v chlívku, v zahradním domku a na dalších místech. „Žila jsem se zvířaty a s knihami,“ vzpomínala ve čtvrtek. „Když jsem měla hlad, nadojila jsem si kozí mléko, když byla velká zima, schovala jsem se v chlévě, když jsem byla zraněna, pes mi olízal ránu.“ Z Československa odešla do Izraele jako 16letá, kdy po nacismu stihla zažít ještě nástup komunismu. Dodnes mluví výborně česky.

Eva Morrisová opustila své rodné město Boskovice 15. března 1939, tedy v den, kdy bylo Československo napadeno německými vojáky. Bylo jí 10 let. Teprve v roce 1988, poté co jí zemřel otec, poslední boskovický rabín Isidor Reich, se Eva do Boskovic rovrátila. Setkala se však s lhostejností a podezřením ze strany místních obyvatel, kteří trpěli pod tehdejší komunistickou nadvládou.

Evino trauma z dětství ze zrady a ztráty domova bylo touto chladnou zkušeností ještě více prohloubeno. Opustila město a myslela si, že se už zpět nikdy nevrátí.

Delighted to welcome my friend the Prime Minister of the #CzechRepublic who accepted my invitation to mark the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau. I thanked the PM for supporting the transfer of the Czech embassy to Jerusalem, our capital.#UnitedInMemory75 pic.twitter.com/whfWp7ifSs